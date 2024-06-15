Суббота, 15 Июня 2024 13:00

АрмИнфо.Искажая реальность в отношении арцахской проблемы и народа Арцаха, премьер-министр РА Никол Пашинян направляет все свои усилия на разжигание вражды между армянами внутри армянского государства. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, как в 2018 году, так и сейчас, даже после определенных трансформаций, локомотивом правительства Пашиняна является ненависть и поляризация общества. "Думаю, сегодня ни у кого, даже у элиты правящей партии "Гражданский договор" нет сомнений в том, что для того, чтобы остаться на плаву и реализовать свои чудовищные идеологические планы, Пашинян готов пожертвовать даже своими самыми близкими людьми и окружением. Он ненавидит всех, человеческий род в целом, и все содержание его действия находится в этой логике", - подчеркнул оппозиционер.