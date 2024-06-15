Суббота, 15 Июня 2024 12:59

АрмИнфо. Верховный орган партии АРФ "Дашнакцутюн" предупреждает власти и их пособников, попирающих Конституцию и законы, что наказание по всей строгости закона неизбежно. Об этом говорится в заявлении Верховного органа партии. В заявлении отмечается, что несколько дней назад "красные береты" совершили хулиганское нападение на центральный офис партии в Ереване, пытаясь ворваться внутрь. Встретив сопротивление, "они подвергли пыткам" главу верховного органа и незаконно задержали многих членов партии.

Правящий режим продолжает безнравственные и незаконные атаки на АРФ "Дашнакцутюн". "Для реализации своей программы любой ценой, власти, используя правоохранительные органы и подконтрольные СМИ, пытаются устроить очередной спектакль, утверждая, что члены руководящего органа партии якобы предлагают материальное вознаграждение за участие во всенародном бунте", - говорится в сообщении.

АРФД отметила, что обыски прошли и в офисах партии в Вайоц Дзоре, а некоторые представители местного руководства были задержаны. Партия считает эти действия продолжением безуспешных попыток подавить партийные структуры в Армавире и Арарате.