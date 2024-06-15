Суббота, 15 Июня 2024 12:57

АрмИнфо. Армянский национальный конгресс (АНК), возглавляемый первым президентом РА Левоном Тер- Петросяном, возложил ответственность за событий 12 июня на власти Армении.

Напомним, что 12 июня вечером перед зданием Национального Собрания РА произошло столкновение участников движения "Тавуш во имя Родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские применили против митингующих светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали 101 человек, 17 из которых - представители органов правопорядка. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, квалифицировав его как "организация массовых беспорядков".

В заявлении АНК в этой связи отмечается, что главным виновником произошедшего является режим премьер-министра РА Никола Пашиняна, который наряду с утратой доверия народа, рассматривает властные структуры как свою главную опору в управлении страной, с перспективой формирования в Армении полицейского государства. Оценивая произошедшее, в партии напомнили, что в последние месяцы правительство США (в своем годовом отчете), а также престижные международные правозащитные организации Human Rights Watch и Freedom House фиксируют резкое ухудшение ситуации с правами человека в Армении, подвергнув резкой критике действия правоохранительных органов.

В АНК заметили, что учитывая мирный характер движения <Тавуш во имя Родины>, власти Армении, как главный гарант обеспечения внутренней стабильности страны, с самого начала должны были инициировать диалог и найти политические решения. Вместо этого они избрали диаметрально противоположный подход, отвергнув все предложения лидеров движения о диалоге. Никол Пашинян и его команда в очередной раз продемонстрировали поведение тех, кто руководствуется "концепциями уличных пацанов", а не ответственных государственных деятелей. Партия первого президента РА считает, что непосредственно перед драматическими событиями Пашинян, вместо того, чтобы призывать к спокойствию и здравому смыслу, своим неуравновешенным поведением еще больше накалял ситуацию, фактически провоцируя применение насилия в отношении оппозиционных депутатов в зале заседаний парламента и незаконные действия против журналистов, освещавших заседание НС.

"Наряду с обострением ситуации в зале заседаний НС, полиция незаконно запретила вход депутатам, находившимся вне НС, препятствуя осуществлению ими своих полномочий, что, в свою очередь, разожгло страсти среди протестующих. Между тем, в сложившейся ситуации не было прямой угрозы нормальной работе и безопасности Национального Собрания, которая вызывала бы необходимость применения специальных мер", - говорится в заявлении политической силы.

В АНК отметили, что последствия применения силы полицией против протестующих 12 июня были самыми масштабными после трагедии 1 марта 2008 года. Не случайно, что это произошло при правительстве, которое, нарушив собственные обещания и обязательства, фактически закрыло дело по 1 марта 2008 года, освободив от ответственности его организаторов и исполнителей. "Мы неоднократно заявляли, что до тех пор, пока резня 1 марта не будет полностью раскрыта и осуждена, армянское общество не застраховано от ее повторения. К счастью, 12 июня мы избежали худшего. Очень тревожно и предосудительно то, что сразу после повторения событий 1 марта премьер- министр, спикер Национального Собрания и президент не только выразили сожаление и обеспокоенность фактом десятков раненых, но и безоговорочно оправдывали действия силовых структур, по сути, направляя и предопределяя результаты расследования. Таким образом, главным виновником произошедшего является режим Никола Пашиняна, который, наряду с быстрым падением доверия народа, рассматривает властные структуры как свою главную опору в управлении страной", - подчеркивается в заявлении АНК