Пятница, 14 Июня 2024 18:02

АрмИнфо.Члены правящей фракции "Гражданский договор" Национального собрания Армении пропагандируют глубокую ненависть и разжигают вражду, проявляя открытое пренебрежение к обществу и моральным нормам, переходя все границы нецензурными выражениями. Об этом говорится в заявлении экс-омбудсмена Армении, главы фонда "Татоян" Армана Татояна.

"Член правящей фракции с трибуны парламента называет часть недовольного ими народа "внутренним врагом", и публично обращается к Католикосу всех армян с открытым презрением на "ты" и нецензурными словами, называет недовольных властью гиенами и т. д. Это разжигание вражды", - отметил правозащитник.

Еще раз обратив внимание на неподобающий лексикон депутатов от правящей фракции, Татоян констатировал, что они пользуются тем, что они защищены высоким положением, представляют правящую фракцию и взяли на себя управление страной.

"Между тем они обязаны быть примером солидарности и нести ответственность за ситуацию в стране. Причина такого возмутительного поведения в том, что они находятся под высшим политическим покровительством.

Но перед тем как себя вести, хорошо бы, если бы они подумали, что эти деяния содержат [хотя бы] признаки статей 297 и 329 УК РА с

готовыми доказательствами и отягчающими обстоятельствами. Более того, это статьи принятого ими же кодекса, и действия подпадают под эти статьи, благодаря практике, сформированной по распоряжению их собственного правительства.

Сколько можно нездоровые желания правительства удовлетворять навязчивой ненавистью?", - вопрошал в заключение Татоян.