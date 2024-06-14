Пятница, 14 Июня 2024 18:01

АрмИнфо. В Ереване состоялся итоговый семинар "Стратегия восстановления экосистемы озера Севан на 2024-2030 годы".

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, заместитель министра окружающей среды Армении Ара Мкртчян в своей приветственной речи остановился на процессе разработки стратегии и заявил, что цель властей реализовать обязательства по реализации стратегии и методы адаптивного управления для обеспечения долгосрочной стабильности озера Севан.

В свою очередь руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС в Армении Франк Гесс указал на важность финансовых инвестиции как государственных, так и международных донорских организаций с точки зрения преодоления проблем озера Севан, а также проведение научных исследований в рамках проекта.

А заместитель постоянного представителя ПРООН Константин Сокульский в своем выступлении подчеркнул важность стратегии, отметив, что она является комплексным документом и дает возможность реализовать ряд мер, которые будут способствовать смягчению проблем озера Севан и улучшению качества воды.

В ходе семинара были представлены и обсуждены основная цель стратегии, принципы, методология и необходимые меры по восстановлению озера, а также подробный план действий с финансовыми расчетами и комплексным анализом рисков.

В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств, занимающихся регулированием отрасли, научных, международных и неправительственных организаций.

Работа по разработке "Стратегии восстановления экосистемы озера Севан на 2024-2030 годы" является частью программы ПРООН "Охрана окружающей среды озера Севан" (EU4Sevan) и осуществлена ЗАО "СИВИТТА АЕМ" (Армения).

Проект "Охрана окружающей среды озера Севан" (EU4Sevan) совместно финансируется Еврооюзом и Министерством экономического сотрудничества и развития Германии, и, в свою очередь, является частью действия ЕС "ЕС за энергоэффективность и окружающую среду" и проекта "ECOServe", финансируемого Минэконом сотрудничества ФРГ.

Проект реализуется Германским общество по международному сотрудничеству (GIZ) и Программой развития ООН (ПРООН).

Отметим, что ранее в беседе с АрмИнфо, специалист по воде, экологии воды и водных ресурсов страны, ученый Кнарик Оганесян касаясь проблем озера Севан, выразила убеждение, что и в этом году, несмотря на обильные осадки, не удастся избежать цветения озера или хоть как-то изменить удручающую ситуацию с его экосистемой.

Она напомнила, что озеро принимает 28 притоков, которые привносят с собой сточные воды со всего водосборного бассейна озера. "Это коммунальные неочищенные стоки, это возвратные воды с орошаемых сельхоз угодий, привносящие различные химикаты, содержащиеся в удобрениях, это сточные воды более чем 400 объектов отдыха по всему побережью вокруг озера и т.д. Нагрузка на экосистему озера ничуть не уменьшилась, поэтому, на мой взгляд, летнего цветения Севана, нам не избежать и в этом году", - сказала Оганесян.

При этом она добавила, что некоторую надежду внушает факт появления в озере раков, которые напрочь исчезли вместе с некоторыми такими видами рыб таких как когак и карась, которые являлись отличными санитарами для озерной воды.

"Построенные в трех прибрежных городах очистные сооружения осуществляют всего лишь механическую очистку сточных вод. Это недостаточно для полноценной очистки воды, поскольку необходимо строительство станций по биохимической очистке сточных вод", - резюмировала Оганесян.