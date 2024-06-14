Пятница, 14 Июня 2024 17:59

АрмИнфо.Запад стремится нахраписто влезть в дела Ближнего Востока, Южного Кавказ и Центральной Азии. Об этом 14 июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД РФ.

Российский лидер отметил, что Западные державы во главе с США сочли, что они победили в "холодной войне" и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. По его словам, практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения Североатлантического блока, хотя были, конечно, и другие идеи, как обеспечить безопасность в Европе.

Путин добавил, что Западные страны, будучи уверенные не только даже в собственной правоте, сколько в своей силе, способности навязать остальному миру всё что угодно, просто игнорировали другие мнения. В этом ключе он обратил внимание на трагедии развернувшиеся усилиями коллективного Запада на Балканах, в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане и так далее.

"Так, сейчас Запад стремится нахраписто влезть в дела Ближнего Востока. Монополизировали когда-то это направление, и результат всем понятен и очевиден сегодня. Южный Кавказ, Центральная Азия. Два года назад на саммите НАТО в Мадриде объявили о том, что альянс будет заниматься теперь вопросами безопасности не только в Евро-Атлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать. Как известно, на одном из первых мест в этом списке находится наша страна - Россия", - заявил Путин.

Вместе с тем он проинформировал о том, что уже запущена международная дискуссия о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире, о демократизации всей системы международных отношений. "Так, с коллегами по Содружеству Независимых Государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнёров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС.

Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьёзное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности. Иными словами, утверждение в мировых делах принципа, по которому безопасность одних не может быть обеспечена за счёт безопасности других", - добавил российский лидер.

В тоже время Путин указал на очевидность краха системы евро-атлантической безопасности и необходимость ее выстраивания заново. "Всё это требует от нас совместно с партнёрами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения.

Именно такое поручение было дано в послании Федеральному Собранию. Речь идёт о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития", - заявил президент России.

Касаясь того, что же для этого нужно сделать, Путин подчеркнул, что во-первых, необходимо наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. В этой связи он поручил МИД РФ проработать необходимые вопросы с государствами, открытыми к конструктивному взаимодействию с Россией.

"В ходе недавнего визита в Китайскую Народную Республику мы обсудили эту проблематику с председателем КНР Си Цзиньпином. Отметили, что российское предложение не противоречит, а, напротив, дополняет и полностью согласуется с основными принципами китайской инициативы в сфере глобальной безопасности.

Второе - важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в её создании. "Для всех" означает, что и европейских, и натовских стран, безусловно, тоже. Мы живём на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придётся сосуществовать и работать вместе", - констатировал Путин.

В заключение он отметил, что если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией.