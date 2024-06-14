Пятница, 14 Июня 2024 17:58

АрмИнфо. В МИД Армении нервно отреагировали на реакцию белорусской стороны по поводу отзыва армянского посла из Минска и высказывания армянского премьера Никола Пашиняна в адрес Беларуси и ее президента.

Так, в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, в частности, говорится: "В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанном 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста.

Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь".

Отметим, что 13 июня пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз реагируя на заявления, сделанные премьером Армении Николом Пашиняном в парламенте. В частности, по части того, что он больше никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко и в связи с отзывом посола РА из Минска на консультации, отметил, что белорусская сторона не собирается ухудшать отношения с армянским народом.

"Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Мы никогда не делали ничего во вред нашим друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей", - подчеркнул Анатолий Глаз.

При этом он проинформировал, что Беларусь отзывает своего посла в Армении для консультаций. "Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем - при чем здесь Беларусь" - задался вопросом пресс-секретарь МИД, подчеркнув, что если кто-то в Армении решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция.