Пятница, 14 Июня 2024 17:57

АрмИнфо.В Минобороны Армении сообщили об очередной смерти в Вооруженных силах страны.

Так, согласно армянскому оборонному ведомству, 14 июня около 08:20 на участке охраны N-ой воинской части Минобороны Армении было обнаружено тело военнослужащего- контрактника Армена Гургеновича Гаспаряна с огнестрельным ранением. "С целью полного выяснения обстоятельств происшествия проводится расследование. Министерство обороны выражает соболезнования и поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам военнослужащего", - отметили в Минобороны Армении.