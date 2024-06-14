Пятница, 14 Июня 2024 17:56

АрмИнфо.Власти Армении применяют весь арсенал страха, запугивания и репрессий. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Лилит Галстян.

Она отметила, что сегодня с утра в офисах партии АРФД "Дашнакцутюн" в Вайке и Ехегнадзоре прошли обыски. Были подвернуты приводу члены руководства структуры Вайоц Дзор.

"Охваченный паникой режим не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свою власть. Происходящее является грубым нарушением Конституционного закона "О партиях". Это явно организованная и целенаправленная атака на <Дашнакцутюн>, план по воспрепятствованию нашей деятельности. Однако репрессиями и гонениями невозможно заставить замолчать политическую силу, идейного человека, борющегося за Родину и государственность>, - отметила депутат.

Напомним, что партия АРФД, входящая во фракцию <Армения> НС РА, активно поддерживает движение <Таввуш во имя Родины>, возглавляемого

архиепископом Багратом Галстаняном. Вечером 12 июня у здания парламента Армении произошли столкновения между участниками движения "Тавуш во имя Родины" и сотрудниками полиции РА, в результате которого были применены светошумовые гранаты. В числе пострадавших значится 101 человек, в том числе 18 полицейских. Следственный комитет РА по данному факту возбудил уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.