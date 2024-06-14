Пятница, 14 Июня 2024 14:47

АрмИнфо.Возможное решение о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не скажется на обороноспособности организации, а скажется лишь на обороноспособности Армении, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому безусловно решение это за армянской стороной. Но дело в том, что, к глубокому сожалению, решение будет принимать нынешнее руководство Армении, которое не руководствуется интересами армянского народа, в этом трагедия", - сказал Картаполов в беседе с РИА Новости. По словам депутата, Россия надеется, что здравый смысл возобладает именно у армянского народа, а не у руководства страны.

Отметим, что 13 июня премьер Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Точные сроки он не сообщил, отметив, что Ереван сделает это, когда посчитает целесообразным. Ранее он объявил о "заморозке" членства в Организации.