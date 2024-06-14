Пятница, 14 Июня 2024 13:59

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллели между заявлениями США по ситуации в Армении и Грузии, и предложила "почувствовать их любовь и разницу".

"Как говорится, почувствуйте их любовь и разницу!

Заявление посольства США в Армении от 13 июня 2024 года: "Мы призываем протестующих ответственно реализовывать своё право на свободу собраний, воздерживаясь от насилия. Разрешение политических разногласий обеспечивается демократическими процессами. Мы также призываем правоохранительные органы поддерживать общественный порядок, обеспечивая право граждан на свободу слова и митинги, и проводить расследования по всем инцидентам, в ходе которых были выявлены возможные нарушения процедур, в том числе в отношении журналистов, освещающих демонстрации".

Заявление посольства США в Грузии от 2 мая 2024 года (частично повторяет заявление для прессы официального представителя Госдепа от 1 мая): "Мы стоим рядом с народом Грузии, поддерживаем их право, чтобы их голос был услышан. Мы осуждаем насилие против мирных демонстрантов, в том числе журналистов, которые освещают демонстрации. Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власти позволить ненасильственным протестующим продолжать осуществлять своё право на свободу выражения"", - процетировала Захарова заявления дипмиссий США в Грузии и Армении в своем Телегарм-канале.

"Вот вам и вся демократия: в одном случае Вашингтон устами своего посольства заявляет о том, что митинги нужно проводить ответственно, и не осуждает власти за их подавление, а в другом - наоборот, активно поддерживает учинённые западными иноагентами беспорядки.

Наглядная иллюстрация к тому самому "миропорядку, основанному на правилах", где именно США мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые "правила" под себя", - резюмировала российский дипломат.

Полиция 12 июня применила несоразмерную ничем не спровоцированную силу в отношении мирных демонстрантов у здания правительства. Были применены светошумовые гранаты и другие спецсредства. Пострадали свыше 100 человек по официальным данным.

По имеющимся данным, в результате применения спецсредств пострадали около 10 представителей СМИ, повреждена редакционная техника. В СМИ распространились кадры, свидетельствующие о целенаправленном ударе светошумовых гранат в направлении работающих на месте протестов журналистов и операторов. Более того, во всемирной паутине множество кадров, когда несколько десятков полицейских толпой жестко избивают демонстранта, который пытается руками защитить голову и лицо. Начальник полиции Армении оправдала данные действия полицейских, заверив, что протестующие не подчинялись законными требованиями правоохранителей. Но, видеокадры инцидентов свидетельствуют об обратном.

Правозащитные организации и зарубежные дипломатические представительства, которые так рьяно до 2018 года защищали права человека в нашей стране, хранят гробовое молчание.