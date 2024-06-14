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АрмИнфо.Говорить о Конституции мы начали с 2018 года - после революции - и это не имеет ничего общего с заявлениями Ильхама Алиева. Об этом в ходе брифинга 14 июня заявил секретарь правящей партии <Гражданский договор> Артур Оганесян, отвечая на вопрос относительно требований к Армении касаемо изменения Конституции, заявленных недавно азербайджанским президентом.
<Конституция Армении - это внутреннее дело Республики Армения, и никто не имеет право вмешиваться в наши внутренние дела. Не может быть в отношении Армении сформировано подобного требования>, - подчеркнул он.
Оганесян заявил, что выраженные во время интервью мысли Алиева не значат, что в армянской среде должно быть сформировано требование к властям Армении, а потом предоставлено оппозицией как антигосударственные действия. Секретарь отметил, что президент Азербайджана, не изменяя своему стилю, употребил неконструктивную риторику, в связи с чем армянская сторона выступила с заявлениями и комментариями, в том числе в лице МИД, премьер-министра и др.
Напомним, что неделей ранее, Ильхам Алиев принимая глав парламентов стран членов Парламентской ассамблеи тюркских государств заявил, что заключение мирного договора с Арменией невозможно, пока государство не внесет правки в свою Конституцию
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|Карен Андреасян заверяет: В Армении нет политзаключенных
|Арташес Гегамян: власти Армении провоцируют в стране гражданскую войну
|Партия "Наследие" призвала отстранить Пашиняна от власти
|МИД: Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией, но отзовет своего посла из Еревана на консультации
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|Посол Беларуси посоветовал Пашиняну прежде чем делать резкие заявления в адрес Минска, разобраться в ситуации
|С участием ансамбля Кантата в Ереване состоится концертпредставление "Женщина - Woman - Das Madchen - La Femme"
|В 2023 году общеобразовательная система Армении пополнилась более чем 3 тыс. новыми учителями
|Высший Духовный совет строго осудил несоразмерные и незаконные действия в отношении мирных демонстрантов в центре Еревана
|Кремль: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ
|Инфоштаб Арцаха: Правительственные круги Армении распространяют тезисы о причинах деарменизации Арцаха, не имеющие ничего общего с реальностью
|Жанна Андреасян: Впервые в Армении за последние 2 года наблюдается рост числа новых ученых
|Шпаковский: Минск спокойно относится к импульсивным заявлениям Пашиняна
|Востоковед разоблачает ложь Пашиняна по части сдачи Нагорного Карабаха
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|Премьер-министр РА: я воздержусь от визитов в Беларусь, пока там президентом является Александр Лукашенко
|В Ереване состоялось пятое заседание Комитета партнерства Армения-ЕС в рамках CEPA
|СЖА решительно осуждает действия полиции против представителей прессы
|Архиепископ: в Армении нет ни правительства, ни власти, которая защищала бы интересы народа
|Омбудсмен Армении и американский чиновник обсудили вопросы, связанные с правами беженцев из Арцаха
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|Пашинян: лица, спровоцировавшие общественные беспорядки, должны быть привлечены к ответственности
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|МИД РА: Армения намерена активно сотрудничать с партнерами с целью восстановления стабильности и мира в Европе
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