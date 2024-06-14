Пятница, 14 Июня 2024 13:58

АрмИнфо.Говорить о Конституции мы начали с 2018 года - после революции - и это не имеет ничего общего с заявлениями Ильхама Алиева. Об этом в ходе брифинга 14 июня заявил секретарь правящей партии <Гражданский договор> Артур Оганесян, отвечая на вопрос относительно требований к Армении касаемо изменения Конституции, заявленных недавно азербайджанским президентом.

<Конституция Армении - это внутреннее дело Республики Армения, и никто не имеет право вмешиваться в наши внутренние дела. Не может быть в отношении Армении сформировано подобного требования>, - подчеркнул он.

Оганесян заявил, что выраженные во время интервью мысли Алиева не значат, что в армянской среде должно быть сформировано требование к властям Армении, а потом предоставлено оппозицией как антигосударственные действия. Секретарь отметил, что президент Азербайджана, не изменяя своему стилю, употребил неконструктивную риторику, в связи с чем армянская сторона выступила с заявлениями и комментариями, в том числе в лице МИД, премьер-министра и др.

Напомним, что неделей ранее, Ильхам Алиев принимая глав парламентов стран членов Парламентской ассамблеи тюркских государств заявил, что заключение мирного договора с Арменией невозможно, пока государство не внесет правки в свою Конституцию