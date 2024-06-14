Пятница, 14 Июня 2024 13:48

АрмИнфо.В архитектуре и системе безопасности Армении имеется множество проблем, но их значительная часть обусловлена действиями нынешних властей. Об этом заявил глава фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян в ходе брифинга 14 июня.

В качестве примера он указал на решение арестовать генсекретаря ОДКБ (Юрия Хачатурова - ред.), отказ от плана поддержки ОДКБ, который включал также военно- технический пакет, требуя политических заявлений и др.

По словам парламентария, проблемы должны решаться, а не то, что, не имея никаких гарантий, никакого бэкап плана разрывать отношения с партнерами.

<Если же Армения рассчитывает на другой военно-политический альянс, то должна понимать, что ближайшая к нам база НАТО расположена в Турции, а Азербайджан - это не та страна, агрессию которой можно подавить заявлениями , для этого необходимо силовое присутствие>, - заявил он.