Пятница, 14 Июня 2024 13:44

АрмИнфо. Здание на ереванской улице Сарьяна, на месте которого должен быть возведен Всемирный торговый центр, начинает освобождаться. Одним из первых здание покинет государственное информационное агентство Арменпресс. Решение об этом принято на заседании правительства РА.

Как отмечается в обосновании проекта, государственному агентству в безвозмездное пользование будут переданы часть второго и полностью третьего этажа здания, расположенного на улице Абовяна, 9. Другая часть второго этажа площадью в 529,65 квадратных метров будет закреплена за аппаратом премьер-министра РА.

В обосновании напоминается, что компания "Реншин" построит на улице Сарьяна и прилегающей территории Всемирный торговый центр.

Напомним, что 30 апреля министр экономики РА Геворг Папоян и генеральный директор ООО "Реншин" Эдуард Марутян подписали договор на реализацию проекта по строительству в Ереване Всемирного торгового центра. Одновременно между правительством РА, ООО "Реншин" и ЗАО "Айпост" было подписано трехстороннее соглашение, согласно которому будет создано ЗАО "Всемирный торговый центр Ереван". Решение об участии в градостроительном проекте по строительству Всемирного торгового центра (ЦМТ) и созданию закрытого акционерного общества "Всемирный торговый центр Ереван" утверждено решением исполнительной власти от 7 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что начало реализации программы должно было начаться 1 января 2024 года, а завершиться 31 декабря 2028 года. Общая площадь центра будет составлять порядка 15970 кв.м. В министерстве экономики республики отмечали, что реализации проекта придается огромное значение, так как общая сметная стоимость строительства составляет почти $212 млн. Благодаря инициативе планируется создать не менее 10 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, выплаты по налогам в муниципальный бюджет значительно возрастут. ВЦТ разместится на месте здания "Армпочта" на улице Сарьяна.