Пятница, 14 Июня 2024 13:42

АрмИнфо. Мы всегда говорили, что в нашей повестке был и есть вопрос о сложении мандатов, но это не значит, что мы должны двигаться по велению властей. Об этом заявил в ходе брифинга 14 июня депутат от фракции <Армения> Арцвик Минасян.

В этом контексте он пояснил, что Территориальные комиссии состоят из 8 членов, 4 из коих должны быть представлены силами оппозиционных фракций, когда же последних нет, то все 100 % членов назначаются через Территориальные избирательные комиссии, сформированные Центральной избирательнйо комиссиией, которая находится в руках у властей.

По словам Минасяна члены правящего большинства заинтересованы в том, чтобы в Парламенте не было оппозиции, поскольку это упростит им жизнь и позволит и далее распространять ложь. Депутат также отметил, что власти через Конституционный суд могут получить угодную для себя <оппозицию>.

<Еще раз повторюсь, данный вопрос в нашей повестке, но никто не может нас вынудить пойти на этот шаг. Мы сложим мандат, только будучи убежденными, что эта власть во главе с Пашиняном не сможет использовать свои административные, материальные и силовые ресурсы, чтобы в очередной раз воспроизвестись>, - заключил Минасян.