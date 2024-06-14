Пятница, 14 Июня 2024 11:54

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 15 июня отправится с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите "Формула мира по Украине".

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в рамках визита Григорян также посетит столицу Франции Париж, где у него запланированы рабочие встречи.

Отметим, что 15-16 июня в Швейцарии на уровне лидеров стран пройдет Глобальный саммит мира по Украине. Участие в Глобальном саммите мира изначально подтвердили 80 государств и 10 организаций.