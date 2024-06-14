Пятница, 14 Июня 2024 11:44

АрмИнфо.13 июня 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константином Косачёвым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем развитии стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Собеседники констатировали высокий уровень двусторонних отношений, закреплённый системным и динамичным характером контактов на высшем уровне.

Как было подчёркнуто, участие Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» и выдвинутые им важнейшие инициативы имеют большое значение для дальнейшего углубления туркмено-российского сотрудничества.

Собеседники отметили важное место межпарламентского сотрудничества в развитии дружественных отношений между Туркменистаном и Россией. В данном контексте были рассмотрены вопросы, связанные с организацией второго Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации.

Стороны уделили особое внимание взаимодействию в сферах образования, науки и культуры.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность и далее содействовать совместной выработке востребованных временем эффективных форм двустороннего взаимодействия.