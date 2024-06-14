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 Пятница, 14 Июня 2024 11:33
Александр Аванесов

Власти Азербайджана подвергают Рубена Варданяна пыткам - группа адвокатов бьет тревогу

Власти Азербайджана подвергают Рубена Варданяна пыткам - группа адвокатов бьет тревогу

АрмИнфо.Международная группа адвокатов содержащегося под стражей в Азербайджане политзаключённого Рубена Варданяна 13 июня направила  срочное обращение Специальному докладчику ООН по вопросу о пытках, прося её осудить пытки и жестокое обращение, которому подвергает Рубена Варданяна правительство Азербайджана. Об этом говорится в заявлении группы адвокатов.

Согласно источнику, Рубен Варданян - влиятельный армянский бизнес-лидер, социальный предприниматель и филантроп, занимавший недолгое время пост государственного министра в Нагорном Карабахе. "27 сентября 2023 года вследствие проводимой Азербайджаном этнической чистки 120 000 армян Нагорного Карабаха Рубен был арестован при попытке вместе с оставшимся гражданским населением пересечь границу с Арменией через Лачинский коридор. В тот же день он был помещён в следственный изолятор и с тех пор содержится под стражей по необоснованным и надуманным уголовным обвинениям. За его задержанием вскоре последовал арест других лидеров Нагорного Карабаха, что также является частью проводимой Азербайджаном кампании этнической чистки", - отмечается в заявлении.

Как стало известно семье Рубена и его международным адвокатам, во время его голодовки в апреле 2024 года Рубен был помещён в карцер, лишён сна и питьевой воды и содержался под стражей без связи с внешним миром. <Мы до сих пор не знаем всей тяжести полученной им вследствие этого физической и психической травмы.  Как заявил международный советник Рубена Джаред Генсер, <Рубен Варданян - видный гуманитарный лидер и филантроп, который вот уже много лет отстаивает права народа Нагорного Карабаха. Весьма показательно, что Азербайджан видит в нём угрозу и потому пытается заставить его замолчать, прибегая к незаконному задержанию, а в последнее время и к пыткам. Если власти Азербайджана хотят, чтобы их страну серьёзно воспринимали на международной арене, а также чтобы COP29 (Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) стала <конференцией для достижения мира>, они должны прекратить жестокое обращение с Рубеном и немедленно освободить его и других политзаключённых Нагорного Карабаха>, - отмечают адвокаты.  Они напомнили, что с 5 по 25 апреля 2024 года Рубен провёл голодную забастовку, протестуя против политически мотивированного преследования его самого и других армянских заключённых. В ответ на это администрация СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, где в настоящее время содержится Рубен, перевела его в карцер, откуда ему ни разу не разрешили выйти во всё время голодовки. Свет в карцере горел круглосуточно, что привело к серьёзному недосыпанию и истощению. Кроме того, Рубена в течение длительного времени заставляли стоять и лишали воды более двух полных суток. Более того, его лишили возможности мыться и менять бельё и одежду, не давали туалетной бумаги, не разрешали читать и писать, лишили постельного белья, и ему приходилось спать на грязном матрасе. Особое беспокойство вызывает тот факт, что во время голодовки к Рубену не допускали ни его адвоката, ни кого бы то ни было ещё, включая местного омбудсмена, а его связь с внешним миром, например посредством телефонных звонков семье, была прервана.  Таким обращением, направленным на то, чтобы наказать Рубена за голодовку, а также за то, что он состоял на государственной службе и защищал интересы Нагорного Карабаха, Азербайджан нарушает свои обязательства по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также минимальные стандартные правила Организации Объединённых Наций в отношении обращения с заключёнными (Правила Нельсона Манделы). К сожалению, жестокой обращение с Рубеном неудивительно: история пыток политзаключённых в целом и задержанных этнических армян в частности в Азербайджане хорошо задокументирована. Учитывая этническую принадлежность Рубена, его высокий пост в правительстве Нагорного Карабаха, его откровенную критику действий Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха и его жителей, а также задержание Рубена сотрудниками Службы госбезопасности, печально известной пытками этнических армян, ему грозит неминуемая опасность дальнейших пыток и жестокого обращения.  <Мы были потрясены, узнав об ужасах, которые довелось пережить моему отцу. Страшно даже подумать, что делают в Азербайджане с другими, менее известными заключёнными, которые, в отличие от моего отца, не получают международной поддержки, - заявил старший сын Рубена Варданяна Давид. - Бесчеловечному обращению с политзаключёнными в Азербайджане - будь то армяне, азербайджанцы или представители любой другой национальности - нужно положить конец.  Мы призываем ООН привлечь правительство Азербайджана к ответственности и помочь защитить жизнь моего отца>.

Освободить Рубена и других политзаключённых Нагорного Карабаха призвали многочисленные правозащитные и международные организации, а также правительства нескольких стран

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