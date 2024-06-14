Пятница, 14 Июня 2024 11:32

АрмИнфо.Заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Р. Верма 17-19 июня посетит Ереван для участия в Американо-Армянском форуме местного самоуправления по вопросам демократии.

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, Верма также проведет встречи с премьер- министром Армении Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном.

"Визит отражает наше намерение еще укрепить двусторонние связи с армянским народом", - долее говорится в сообщении Госдепа.

Также отмечается, что Верма возглавит делегацию государственных и местных чиновников из Калифорнии, Канзаса, Мичигана, Монтаны и Пенсильвании. Его будут сопровождать специальный представитель по вопросам дипломатии городов и штатов Нина Хачигян, которая возглавляет новую группу по субнациональной дипломатии в Государственном департаменте, и специальный представитель по коммерческим вопросам Сара Моргентау.

Делегация проведет встречи с представителями государственного и частного секторов, а также с организациями гражданского общества