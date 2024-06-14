Пятница, 14 Июня 2024 11:29

АрмИнфо.О недопустимости распространения атмосферы ненависти шла речь на встрече Защитника прав человека Анаит Манасян с послом Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Как передает офис Омбудсмена, в ходе встречи Анаит Манасян представила дипломату объем полномочий Защитника прав человека как конституционного органа, приоритеты работы и направления деятельности.

Были упомянуты акции и митинги протеста, прошедшие в Ереване. Манасян отметила, что 12 июня она вместе с сотрудниками офиса посетила отделения полиции и медицинские учреждения, где встретилась с участниками акций и сотрудниками полиции, получающими медицинскую помощь, зафиксировав возникшие проблемы.

В рамках встречи Омбудсмен также представила текущие проблемы в сфере обеспечения равенства и борьбы с дискриминацией в стране. В этом контексте Защитник прав человека указала на недопустимые масштабы атмосферы ненависти, дискриминации и нетерпимости, сложившиеся в Республике Армения. Манасян заметила, что подобные явления широко распространены в Армении, что недопустимо. Особую тревогу вызывает использование дискриминационных высказываний и разжигания ненависти политическими и общественными деятелями, а также в средствах массовой информации. Она особо подчеркнула, что любые проявления языка ненависти должны быть исключены из публичных выступлений.