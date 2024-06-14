Пятница, 14 Июня 2024 11:29

АрмИнфо. Вражеская сторона продолжает распространять дезинформацию о ситуации на передовой. В Минобороны Армении третий раз за сутки опровергают ложь азербайджанского оборонного ведомства.

"Сообщение МО Азербайджана о том, что 14 июня в районе 07:15 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - отметили в армянском оборонном ведомстве.