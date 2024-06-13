Четверг, 13 Июня 2024 20:58

АрмИнфо.Можно сколько угодно заниматься словесной эквилибристикой, однако мне кажется что это совсем недостойно и дешево. Есть стратегические интересы государств, есть проблемы, с которыми региону, к сожалению, пока еще не удалось распрощаться.

Надо думать о безопасности, о стратегическом сотрудничестве, о гражданской инфраструктуре, которая должна создаваться с опорой на безопасность и стабильность во имя будущих поколений.

С таким заявлением выступила на сегодняшнем брифинге постоянный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать слова Никола Пашиняна о том что ОДКБ - союз <пузырь>, , принимавший участие в подготовке войны в Карабахе , что ни он ни один его чиновник не приедет в Беларусь, пока ею руководит Плександр Лукашенко.

Захарова на этот счет отметила, что это заявление могут комментировать армянские политологи и общественные деятели: <это человек, который является плоть от плоти екоего политического истеблишмента и я оставляю комментарий на их усмотрние>.

Вместе с тем, Захарова отметила, что обратила внимание на заявление по поводу ОДКБ, о том, что Армения должна и обязательно выйдет из Организации. <Я просто помню, что не так давно нынешние армянские политические деятели говорили о том, что ОДКБ вышло из Армении. Просто хочется уточнить, а ОДКБ уже вернулось в Армению, чтобы можно было оттуда выйти?>, сиронизировала Захарова.

Она предпочла называть вещи своими именами: все должно делаться для того <чтобы этот регион был передовым, чтобы он развивался, а не для того, чтобы засторелые проблемы как путы, как камни тянули на дно>. <Вот для чего надо преодолевать существующие проблемы в регионе, работать над привнесением стабильности, чтоб регион не остался на обочине мирового развития. Сейчас все говорят о многополярности. Кому - кому, а Южному Кавказу можно и нужно становиться одним из центров этого полицентричного мира. Все для этого есть. И общие границы, и сосуществование веками, и природные богатства и люди, которые славятся трудолюбием и талантами. Надо работать на эту составляющую, а не бесконечно придумывать какие-то ну очень похожие на западные мэмы и на вброшенные с Запада <словеса>. Ни в этом надо путаться, а просто идти очевидной дорогой преодоления существующих проблем политико-дипломатическим путем во имя будущего собственного же народа, будущих поколений. Если же, если есть о чем зщаявить, пусть заявляют прямо и открыто>, - сказала официальный представитель МИД РФ. Она повторила <миллион раз сказанное> что ОДКБ это структура, в которую все приходят добровольно. <Там нет командно-административной системы давления на стран участниц, там есть взаимоуважительный диалог, никто никого силой не держит. В чем проблема? Почему столько лет политические деятели той же Армении на этой теме так спекулируют? Есть понятие предвыборной риторики, а есть понятие реализации предвыборных обещаний. Пусть уж они как то разберутся, зачем собственный же народ обманывать?>, - задалась вопросом Захарова.

<Причем хочу отметить, что никакой другой член ОДКБ не ставит этих вопросов перед Арменией. Это бесконечная возня, игра словами, которую мы слышим от ряда деятелей нынешнего политического руководства Армении. Никто их не призывает эту тему развивать. Они это делают сами. А зачем? Для того чтобы обманывать свой народ?

Бесконечно придумывать отговорки, ответы на вопросы, задаваемые собственным населением? А делается это от того, что не могут сказать людям правду. Не могут объяснить, почему были допущены те или иные стратегические просчеты и ошибки, почему утрачены определенные национальные интересы. Поэтому надо найти кого-то виноватым. Ну уж это точно не ОДКБ>, - сказала Захарова.