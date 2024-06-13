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АрмИнфо.Посольство США в Армении следит за продолжающимися митингами и демонстрациями в Ереване. Об этом говорится в сообщении диппредставительства на его странице в Facebook.
"Мы призываем протестующих ответственно осуществлять свое право на свободу собраний, воздерживаясь от насилия. Разрешение политических разногласий обеспечивается посредством демократических процессов. Мы также призываем сотрудников правоохранительных органов поддерживать общественный порядок, обеспечивая право граждан на свободу слова и собраний, а также расследовать все инциденты, в которых были возможные нарушения процедур, в том числе связанные с журналистами, освещающими митинги и демонстрации", - говорится в сообщении посольства США в Армении.
Напомним, что движение "Тавуш во имя Родины", возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном, проводит акции протеста в Ереване, требуя отставки властей. 12 июня у здания парламента произошли столкновения, полиция использовала светошумовые гранаты для разгона протестующих. В результате пострадал 101 человек, включая 18 полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.
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|Кремль: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ
|Инфоштаб Арцаха: Правительственные круги Армении распространяют тезисы о причинах деарменизации Арцаха, не имеющие ничего общего с реальностью
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|В Госдуме оценили решение Армении выйти из ОДКБ
|Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
|Премьер-министр РА: я воздержусь от визитов в Беларусь, пока там президентом является Александр Лукашенко
|В Ереване состоялось пятое заседание Комитета партнерства Армения-ЕС в рамках CEPA
|СЖА решительно осуждает действия полиции против представителей прессы
|Архиепископ: в Армении нет ни правительства, ни власти, которая защищала бы интересы народа
|Омбудсмен Армении и американский чиновник обсудили вопросы, связанные с правами беженцев из Арцаха
|Количество пострадавших в результате событий на проспекте Баграмяна выросло до 102 человек
|Депутат от партии власти: то, что произошло вчера, является попыткой совершения акта терроризма
|Экс-омбудсмен: Полицейское насилие в отношении демонстрантов было осуществлено по прямому указу властей Армении
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|Пашинян: лица, спровоцировавшие общественные беспорядки, должны быть привлечены к ответственности
|Асмик Погосян призвала деятелей культуры Армении встать между протестующими и полицией
|Армения отозвала своего посла из Беларуси для консультаций
|МИД РА: Армения намерена активно сотрудничать с партнерами с целью восстановления стабильности и мира в Европе
|Полиция начала применять против участников акций протеста светошумовые гранаты
|В Армении идет работа над разработкой стратегии национальной безопасности - Пашинян
|МВД: демонстранты отобрали у полицейских каски и дубинки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД РА: сообщения некоторых телеграмм каналов о выходе Армении из ОДКБ не соответствуют действительности
|Никол Пашинян: Минской группы ОБСЕ де-факто не существует
|Пашинян: не школой определяется территория страны, она определяется в соответствии с признанными государственными границами
|Пашинян: Если бы у власти были не мы - Республика Армения стала бы губернией
|Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
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|Премьер: для властей Армении красной линией в вопросе уступок является территория страны площадью в 29 743 кв км
|Российский дипломат: Мы не можем не замечать понижения уровня представленности Армении на мероприятиях в рамках СНГ
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|Пашинян: если народ республики захочет смены власти, он осуществит эту смену
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