Четверг, 13 Июня 2024 18:30

АрмИнфо.Посольство США в Армении следит за продолжающимися митингами и демонстрациями в Ереване. Об этом говорится в сообщении диппредставительства на его странице в Facebook.

"Мы призываем протестующих ответственно осуществлять свое право на свободу собраний, воздерживаясь от насилия. Разрешение политических разногласий обеспечивается посредством демократических процессов. Мы также призываем сотрудников правоохранительных органов поддерживать общественный порядок, обеспечивая право граждан на свободу слова и собраний, а также расследовать все инциденты, в которых были возможные нарушения процедур, в том числе связанные с журналистами, освещающими митинги и демонстрации", - говорится в сообщении посольства США в Армении.

Напомним, что движение "Тавуш во имя Родины", возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном, проводит акции протеста в Ереване, требуя отставки властей. 12 июня у здания парламента произошли столкновения, полиция использовала светошумовые гранаты для разгона протестующих. В результате пострадал 101 человек, включая 18 полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.