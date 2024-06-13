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 Четверг, 13 Июня 2024 18:12

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 2, 3 на переулке Д. Маляна, жилые дома 1, 3, 7 на улице Молдовакан, жилые дома 1, 1/1 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Кармир Блур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-17:00 жилой дом 36 на улице Пушкина, жилой дом 19 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 30/3 на улице Гюльбенкяна, частные дома 1-13/2 на улице А. Тиграняна, частные дома 47-92 на улице Варшавян; частные дома 5/28-108 на улице Гапанцяна, территория, принадлежащая абоненту “Айк Мхитарян”, в Джрвеж-Дзорахбюре; жилые дома 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 в 1-ом квартале Давташен, жилые дома 143, 145 на улице Бабаджанян, жилые дома 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44а на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

10:00-13:00 село Нор Кесариа;

10:00-14:00  частично село Птгунк и село Мусалер;

11:00-12:30 село Аршалуйс;

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Хнаберд, Гегадзор, Норашен, Гегадир;

 

в Котайкской области:

10:00-13։30  община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Зовуни, компания “Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни”;

11։00 -16։00  частично микрорайоны 3, 4, 6, 7, 8 в городе Абовян; село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Дзорахбюр; частично частные дома села Джрвеж; садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Докадо”, “Арцив”, “Амур Авагян”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО ‘Саранист”, “А. Авагян”, “Йан Навт”, “Оазис”, “Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард Амелиа”, “Г. Овсепян”, производственный кооператив “Гегард”, квартал “Герезманнер”, садоводческая компания “Кимиагорц”, ООО “Онира”, “Птгни Арцив-2”, абонент (не являющийся жильцом) “А. Авагян”, коньячный комбинат;

11:00-17:00  частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, улицы Паруйра Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице Вазгена Саргсяна, 1-ый тупик на улице Вазгена Саргсяна, улицы Седрака Джалаляна, А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна в общине Зовуни; частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Верин”, “Верин-2”, “Ушардзан”, “Нор”, “Аревмтян”, Ч/П “Мартирос Ханоян”, гостевой дом “Сев Кар”, собственники “А. Гукасян”, “А. Петросян”, “Г. Григорян”, “А. Арутюнян”, “А. Агабекян”, “Р. Мартикян”, “А. М. Апресян”, воинская часть, редакция ‘Етер”;

 

в Гегаркуникской области:

10։45-16։30  улицы В. Амбардзумяна, В. Саргсяна, Чаренца, Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Маквич”, станции операторов “Тим Телеком”, “Юком” в общине Варденис;

11։00–16:00  частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

11։00-17։00  кварталы “Андраник”, “Шамахян”, частично улица Горького в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

11:00-16:00  кварталы 5-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин, Латишакан в городе Ташир; села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка;

 

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Гетишен.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

11։00-16:00  квартиры 46-90 жилых домов 20, 22 на улице Эребуни, частные дома 96-135 на улице Димитров, частные дома 1-15 на 1-ом переулке улицы Димитров, 1-15 на 2-ом переулке;

11։00-17:00 жилые дома 22, 22а на улице Абовяна, жилой дом 8 на пр. Саят-Нова, жилой дом 28/20 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 30 и частные дома 16-38 на улице Барбюса, частные дома 11-44 на улице Кери, улица Давташена 7, улицы С. Геворгяна и Агабабяна, жилые дома 42/1, 42/4, 40, 38/2, 38/3, 42/2, 42/4, 42, 38 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10:00-13։00  частично кварталы 3-ий, “Нор” в городе Масис; частично село Мармарашен; мэрия, компания ''Тим Телеком'', школа N2, больница в городе Масис; частично села Воскетап и Суренаван;

11:30-13:30  частично село Мхчян;

14:00-15։00  село Армаш и частично село Ерасх;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-11։00  улица Шаумяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

10:30-12:30 частично село Артабуйнк;

10:30-11։30 частично село Заритап;

 

в Котайкской области:

10:00-16։30  село Балаовит полностью; садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО ‘Докадо”, ‘Арцив”, ‘Амур Авагян”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО ‘Саранист”, ‘А. Авагян”, “Йай Навт”, “Оазис”, ‘Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард Амелиа”, ‘Г. Овсепян”, “Амелиа'', ''Г. Овсепян”, П/К “Гегард”, квартал “Герезманнер”, садоводческая компания “Кимиагорц”, ООО “Онира”, ‘Птгни Арцив-2”, коньячный комбинат, абонент (не являющийся жильцом) “А. Авагян” в селе Птгни;

11։00-16։00  частично 3-ий и 4-ый микрорайоны города Абовян;

11։00-16։30 село Балаовит и прилегающие территории;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

 

в Тавушской области:

10:30-12:00  села Джуджеван, Баганис, Коти, Воскепар, Барекамаван, Воскеван, МГЭС “Воскепар”, прилегающие станции сотовых операторов и абоненты (не являющиеся жильцами) в Ноемберянском регионе;

 

в Лорийской области:

12:00-17:00 села Катнарат, Урасар, Арманис;

 

в Ширакской области:

11:00-16:00 северо-восточная и юго-восточная территории, квартал “Нор Ахурян” в селе Ахурян Ахурянского региона;

11:00-17:00  села Гусанагюх, Лусахбюр, Ширакаван, Саракап, Джрапи, Айкадзор, Баграван, Исаакян, Нор Артик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Анийском регионе;

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