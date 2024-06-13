Четверг, 13 Июня 2024 18:10

АрмИнфо. Представители Университета религий и конфессий Кумы (ИРИ) посетили кафедру иранистики факультета востоковедения ЕГУ и встретились с профессорско-преподавательским составом, обсудив перспективы и дальнейшие планы сотрудничества между двумя вузами.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Иране, делегацию, возглавляемую президентом Университета религий и конфессий Кумы, доктором Сейедом Аболхасаном Навабом, сопровождал руководитель культурного центра посольства Ирана в Армени Мохаммад Асади Мовахед.

В центре внимания встречи было развитие партнерских отношений между двумя институтами и обсуждение новых программ.

Заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения ЕГУ, профессор Вардан Восканян обратил внимание, что ЕГУ сотрудничает с несколькими крупными иранскими университетами. "Университет религий и конфессий Кумы выделяется тем, что он уделяет особое внимание теологии, религиоведению, а ислам на Ближнем Востоке имеет большое значение как с точки зрения академических исследований, так и в оперативном секторе как важный фактор в политике. В связи с этим для нас также крайне важны широкие возможности изучения ислама в нашей стране и сотрудничество с этим университетом", - добавил Восканян.

К практическому этапу сотрудничества двух университетов планируется приступить в начале 2024-2025 учебного года. В ЕГУ прибудет преподаватель университета Кумы, который представит манихейство - одну из важных религий доисламского Ирана. "Это особенно важно, поскольку оно имеет большое значение в области иранологических исследований, а специалистов, изучающих манихейство, в Армении почти нет. Профессора из Армении также поедут в Университет, чтобы прочитать лекции об апостольском направлении христианства", - говорится в сообщении.

В ходе встречи также была достигнута договоренность о предоставлении профессиональных знаний по государственной религии Иранской Республики в ЕГУ, о повышении качества исследовательских работ в этом направлении.

Стороны обсудили программу летней школы с участием студентов и

преподавателей ЕГУ и Университета религий и конфессий Кумы.

Меморандум о взаимопонимании между ЕГУ и Университетом религий и

конфессий Кумы был подписан в 2022 году.