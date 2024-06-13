Четверг, 13 Июня 2024 17:00

АрмИнфо. Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история, а на сегодняшний день еще и взаимовыгодная торговля, а также тесные деловые контакты. Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Мы никогда не делали ничего во вред нашим друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей", - подчеркнул Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

При этом он проинформировал, что Беларусь отзывает своего посла в Армении для консультаций.

"Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем - при чем здесь Беларусь" - задался вопросом пресс- секретарь МИД.

По его словам, представитель посольства Армении был вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить этот вопрос.

"Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", - сказал Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что если кто-то в Армении решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция.

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил, что больше никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко. Свои слова он аргументировал тем, что один из руководителей стран-членов ОДКБ недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджана. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА, отметив, что Армения планирует покинуть ОДКБ. После этого заявления, в МИД Армении сообщили, что Ереван отозвал своего посла из Беларуси для консультаций.