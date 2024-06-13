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 Четверг, 13 Июня 2024 16:20
Марианна Мкртчян

Посол Беларуси посоветовал Пашиняну прежде чем делать резкие заявления в адрес Минска, разобраться в ситуации

Посол Беларуси посоветовал Пашиняну прежде чем делать резкие заявления в адрес Минска, разобраться в ситуации

АрмИнфо.Премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сделавшему резкие заявления в адрес Минска, нужно разобраться в ситуации.  Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Пашиняну нужно разобраться, еще там у него в Ереване  протесты идут", - сказал дипломат журналистам перед презентацией экспозиции города Минска в павильоне Республики Белоруссия на ВДНХ? передает ТАСС

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил, что больше никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко.  Свои слова он аргументировал тем, что один из руководителей стран-членов ОДКБ недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджана. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА, отметив, что Армения планирует покинуть ОДКБ.  После этого заявления, в МИД Армении сообщили, что Ереван отозвал своего посла из Беларуси для консультаций. 

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