Четверг, 13 Июня 2024 16:20

АрмИнфо.Премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сделавшему резкие заявления в адрес Минска, нужно разобраться в ситуации. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Пашиняну нужно разобраться, еще там у него в Ереване протесты идут", - сказал дипломат журналистам перед презентацией экспозиции города Минска в павильоне Республики Белоруссия на ВДНХ? передает ТАСС

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил, что больше никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко. Свои слова он аргументировал тем, что один из руководителей стран-членов ОДКБ недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджана. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА, отметив, что Армения планирует покинуть ОДКБ. После этого заявления, в МИД Армении сообщили, что Ереван отозвал своего посла из Беларуси для консультаций.