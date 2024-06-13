Четверг, 13 Июня 2024 16:18

АрмИнфо. Общественная культурная организация <Кантата> представит новый проект, посвященный женщине. В Концертном зале им. Арно Бабаджаняна состоится концерт-представление "Женщина - Woman - Das Madchen - La Femme", в ходе которого перед ереванским зрителем выступит ансамбль КАНТАНТА под руководством Арутюна Арзуманяна, соло - Варсеник Аванян (меццо-сопрано). Режиссер представления - Ольга Гусева.

В концертную программу включены произведения И. С. Баха, Ж.-Ф. Рамо,

Ж. Бизе, Б. Бриттена и А. Пьяццоллы.

Концерт состоит из 4 взаимодополняющих частей, каждая из коих посвящена одному образу женщины - матери, воину, деве и любовнице, что будет сопровождаться вокально-камерными произведениями одной эпохи.

Проект будет реализован при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта в сотрудничестве с Концертным залом им. А. Бабаджаняна.

Концерт состоится 25 июня, в 19:00