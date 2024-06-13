Четверг, 13 Июня 2024 15:18

АрмИнфо. Политика, проводимая властями Армении в послевоенный период, и особенно недавние односторонние территориальные уступки, сделанные "под соусом" делимитации и демаркации, вызвали новые серьезные тревоги и обеспокоенность как на родине, так и в диаспоре.

Об этом говорится в заявлении Высшего Духовного совета, в котором выражается глубокая озабоченность в связи с текущими внутриполитическими проблемами и вызовами внешней безопасности, стоящие перед страной.

При этом отмечается, что вышеуказанное породило недоверие, приведшее к требованию отставки премьер-министра Армении.

"Однако опасения населения по поводу вызовов безопасности, стоящих перед Родиной, призывы и наставления национальных структур и профессионального сообщества игнорируются властями Армении и/или сопоставляются угрозами возможной войны.

А справедливое недовольств властью, сформировавшееся в широких общественных кругах, и которое проявляется в мирных акциях протеста и неповиновения, пытаются заглушить действиями, направленными на унижение достоинства протестующих и применением несоразмерной силы", - далее говорится в заявлении Совета.

В этом ключе Высший Духовный совет строго осудил предпринятые заведомо незаконные шаги и меры, принятые в отношении участников мирного собрания в Ереване 12 июня, в результате которых есть много пострадавших как среди протестующих, так и полицейских.

"Призываем власти Армении воздержаться от насилия, ненависти и вражды. Мы также обращаемся к соотечественникам, выражающим свой голос протеста, действовать со всей бдительностью и уважением к закону. Нынешняя опасная ситуация требует достойных решений, нынешний кризис требует политического диалога в спокойствии и чувствительности.

Предосудительно и то, что высокопоставленные представители власти и их сторонники последовательно впряглись в дело по тиражированию ложных и ничем неподкрепленных новостей, где организация митингов приписывается Церкви. Таким образом делаются попытки оправдать свою антицерковную позицию, одним из позорных проявлений которой стала провокация против Католикоса Всех Армян Гарегина Второго и членов церкви 28 мая у мемориального комплекса Сардарапат", - далее говорится в заявлении.

В Духовном совете напомнили, что во все времена долг и миссия отечественных властей - сохранять внутриобщественную солидарность и формировать общенациональное сообщество, что жизненно необходимо, особенно в сегодняшних условиях. При этом добавляется, что достижение власти не должно быть самоцелью ни для кого.

Полиция 12 июня применила несоразмерную ничем не спровоцированную силу в отношении мирных демонстрантов у здания правительства. Были применены светошумовые гранаты и другие спецсредства. Пострадали свыше 100 человек по официальным данным.

По имеющимся данным, в результате применения спецсредств пострадали около 10 представителей СМИ, повреждена редакционная техника. В СМИ распространились кадры, свидетельствующие о целенаправленном ударе светошумовых гранат в направлении работающих на месте протестов журналистов и операторов. Более того, во всемирной паутине множество кадров, когда несколько десятков полицейских толпой жестко избивают демонстранта, который пытается руками защитить голову и лицо. Начальник полиции Армении оправдала данные действия полицейских, заверив, что протестующие не подчинялись законными требованиями правоохранителей. Но, видеокадры инцидентов свидетельствуют об обратном.

Правозащитные организации и зарубежные дипломатические представительства, которые так рьяно до 2018 года защищали права человека в нашей стране, хранят гробовое молчание.