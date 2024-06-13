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АрмИнфо. В последние дни в правительственных кругах Армении, в том числе с трибуны Национального Собрания, вновь много говорят о причинах деарменизации Республики Арцах, озвучиваются тезисы, не имеющие ничего общего с реальностью. Об этом говорится в заявлении Информационного штаба Арцаха.
"Власти Арцаха считают необходимым подчеркнуть, что последствия ответных заявлений на них лягут на плечи деятелей, сделавших эти высказывания, в том числе и в контексте безопасности страны, поскольку публичное выступление подразумевает и опровержение, которое обязательно должно быть просчитано.
Отдавая приоритет вопросам безопасности Армении, после насильственного переселения власти Арцаха долгое время проявляли сдержанность, максимально воздерживаясь от публичных выступлений. Но, необходимо дать ответ на ложь, которая особенно генерируется в последние дни, чтобы армянский народ узнал правду", - говорится в заявлении.
Касаясь акции неповиновения, произошедшей на проспекте Баграмяна в Ереване 12 июня, власти Арцаха призвали полицию трезво оценивать ситуацию, воздерживаться от применения непропорциональной силы, а все стороны проявлять сдержанность.
Отметим, что премьер Армении накануне с трибуны парламента вновь попытался оправдать сдачу Арцаха Азербайджану. По его заверению, этот вопрос был предрешен еще бывшими, еще в далеком 1996 году.
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|Кремль: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ
|Инфоштаб Арцаха: Правительственные круги Армении распространяют тезисы о причинах деарменизации Арцаха, не имеющие ничего общего с реальностью
|Жанна Андреасян: Впервые в Армении за последние 2 года наблюдается рост числа новых ученых
|Шпаковский: Минск спокойно относится к импульсивным заявлениям Пашиняна
|Востоковед разоблачает ложь Пашиняна по части сдачи Нагорного Карабаха
|Премьер-министр РА: в вопросе Нагорного Карабаха клерикально-феодальная элита Армении ввела в заблуждение народ Армении для захвата власти
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|Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
|Премьер-министр РА: я воздержусь от визитов в Беларусь, пока там президентом является Александр Лукашенко
|В Ереване состоялось пятое заседание Комитета партнерства Армения-ЕС в рамках CEPA
|СЖА решительно осуждает действия полиции против представителей прессы
|Архиепископ: в Армении нет ни правительства, ни власти, которая защищала бы интересы народа
|Омбудсмен Армении и американский чиновник обсудили вопросы, связанные с правами беженцев из Арцаха
|Количество пострадавших в результате событий на проспекте Баграмяна выросло до 102 человек
|Депутат от партии власти: то, что произошло вчера, является попыткой совершения акта терроризма
|Экс-омбудсмен: Полицейское насилие в отношении демонстрантов было осуществлено по прямому указу властей Армении
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|Пашинян: лица, спровоцировавшие общественные беспорядки, должны быть привлечены к ответственности
|Асмик Погосян призвала деятелей культуры Армении встать между протестующими и полицией
|Армения отозвала своего посла из Беларуси для консультаций
|МИД РА: Армения намерена активно сотрудничать с партнерами с целью восстановления стабильности и мира в Европе
|Полиция начала применять против участников акций протеста светошумовые гранаты
|В Армении идет работа над разработкой стратегии национальной безопасности - Пашинян
|МВД: демонстранты отобрали у полицейских каски и дубинки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД РА: сообщения некоторых телеграмм каналов о выходе Армении из ОДКБ не соответствуют действительности
|Никол Пашинян: Минской группы ОБСЕ де-факто не существует
|Пашинян: не школой определяется территория страны, она определяется в соответствии с признанными государственными границами
|Пашинян: Если бы у власти были не мы - Республика Армения стала бы губернией
|Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
|Франция наложила запрет на въезд сотрудницы азербайджанского государственного агентства "Азертадж" в шенгенскую зону
|Премьер: для властей Армении красной линией в вопросе уступок является территория страны площадью в 29 743 кв км
|Российский дипломат: Мы не можем не замечать понижения уровня представленности Армении на мероприятиях в рамках СНГ
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|Экс-глава МИД: Армения ради иллюзорного мира, под диктовку Запада, взяла курс наименьшего сопротивления бесконечным требованиям Баку и Анкары
|Пашинян: если народ республики захочет смены власти, он осуществит эту смену
|Отправляясь на конференцию по восстановлению Украины, Армения становится стороной российско-украинского конфликта, причем на стороне Киева - Политик
|Сенатор Марки требует от Азербайджана освободить армянских заложников
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