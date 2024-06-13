Четверг, 13 Июня 2024 15:13

АрмИнфо. В последние дни в правительственных кругах Армении, в том числе с трибуны Национального Собрания, вновь много говорят о причинах деарменизации Республики Арцах, озвучиваются тезисы, не имеющие ничего общего с реальностью. Об этом говорится в заявлении Информационного штаба Арцаха.

"Власти Арцаха считают необходимым подчеркнуть, что последствия ответных заявлений на них лягут на плечи деятелей, сделавших эти высказывания, в том числе и в контексте безопасности страны, поскольку публичное выступление подразумевает и опровержение, которое обязательно должно быть просчитано.

Отдавая приоритет вопросам безопасности Армении, после насильственного переселения власти Арцаха долгое время проявляли сдержанность, максимально воздерживаясь от публичных выступлений. Но, необходимо дать ответ на ложь, которая особенно генерируется в последние дни, чтобы армянский народ узнал правду", - говорится в заявлении.

Касаясь акции неповиновения, произошедшей на проспекте Баграмяна в Ереване 12 июня, власти Арцаха призвали полицию трезво оценивать ситуацию, воздерживаться от применения непропорциональной силы, а все стороны проявлять сдержанность.

Отметим, что премьер Армении накануне с трибуны парламента вновь попытался оправдать сдачу Арцаха Азербайджану. По его заверению, этот вопрос был предрешен еще бывшими, еще в далеком 1996 году.