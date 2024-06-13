Четверг, 13 Июня 2024 15:09

АрмИнфо. Заработная плата ученых по положению на 1 января 2024 года в сравнении с 2018 годом выросла до 267%. Об этом в Парламенте сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Помимо этого, за данный период выросло также государственное финансирование науки. По словам главы МОНКС, рост зарегистрирован на 280%.

Она рассказала, что за последние 2 года количество новых ученых в базовых программах составило 350, из коих большая часть представлена молодыми специалистами. Только в 2023 году в научную сферу вовлеклось 150 новых ученых.

По словам министра, впервые после десятилетий в научной сфере Армении зарегистрирован рост в плане числа новых специалистов. <И это благодаря тому, что начатые в 2021 году программы дают свои результаты>, - подчеркнула Андреасян.

Напомним, что в 2018 году госфинансирование науки составляло 14,2 млрд. драмов, в 2023 году финансирование научной сферы выросло до 36,2 млрд. драмов