Четверг, 13 Июня 2024 15:08

АрмИнфо. Минск спокойно относится к импульсивным заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский, реагируя на сегодняшние заявления армянского премьера.

"Мы по-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы", - написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил, что больше никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко. Свои слова он аргументировал тем, что один из руководителей стран-членов ОДКБ недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджана. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА, отметив, что Армения планирует покинуть ОДКБ. После этого заявления, в МИД Армении сообщили, что Ереван отозвал своего посла из Беларуси для консультаций.