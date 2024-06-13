Четверг, 13 Июня 2024 13:27

АрмИнфо.Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении. Об этом 13 июня с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Я говорю клерикально-феодальной элите: вы не сможете сменить власть в Армении. Они пришли, чтобы осуществить смену власти в стране, чтобы, как они сдали Карабах, так и Армению сдали ОДКБ. Но я хочу четко сказать этой элите: вы не сможете сменить правительство Армении, вы просто бессильны", - заявил Пашинян.

По его словам, оппозиция бессильна перед легитимностью, порожденной народом и питаемой народом. "Сменить правительство в Армении может

лишь народ, и может это сделать тогда, когда захочет. Если захочет, то сделает, если не захочет, не сделает", - заявил премьер- министр.

Он добавил, что ранее "клерикально-феодальная" элита Нагорного Карабаха сдала Азербайджану арсеналы с военной техникой и боеприпасами на многие миллиарды долларов. "Они стоя произносили хвалебные патриотические тосты и обвиняли власть Армении в предательстве. В итоге эти люди сдались всего за два часа. Это были те люди, которые отправляли журналистам аудиосообщения, которые потом озвучивались на моих пресс-конференциях. И мало того, что сдались за два часа, еще и сдали Азербайджану вооружения на миллиарды долларов, исправные, с боеприпасами", - сказал Пашинян.

Отметим, однако, что представители этой самой ""клерикально-феодальной" элиты Нагорного Карабаха в настоящее время находятся в бакинских тюрьмах.