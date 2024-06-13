Четверг, 13 Июня 2024 13:27

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян не согласен с утверждением оппозиции о том, что правительство республики не выполнило программу на 2021-2026 г.г. и потому должно уйти в отставку.

Выступая 13 июня в Национальном Собрании РА, глава армянского кабмина в качестве примера привел обоснования оппозиции по вопросу членства Армении в ОДКБ. Он процитировал выдержку из программы кабмина, согласно которой "Армения продолжит свою деятельность по активному вовлечению в структуры ОДКБ, продолжит работу над ее договорной базой и совершенствованием механизмов применения сил Организации".. На дипломатическом языке, продолжил премьер, это указывает на наличие вопросов к механизмам развертывания и применения сил ОДКБ. Это положение было зафиксировано летом 2021 года, когда произошло вторжение вооруженных сил Азербайджана на участок Сотк -Хознавар. До этого Ереван получил заверения Организации в том, что границы Армении являются для нее "красной линией". Но когда 12 мая 2021 года после вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении не последовало соответствующего отклика со стороны ОДКБ, армянская сторона поставила под сомнение эффективность данной структуры. По этому вопросу на различных уровнях были проведены обсуждения, заседания, вплоть на саммите Организации в Ереване, однако проблема так и не нашла своего разрешения. По этой причине Ереван заморозил свое участие в ОДКБ, и следующим логическим шагом должен стать выход страны из этой структуры. "Когда это будет? Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года. Власти страны никогда не говорили о том, что останутся в ОДКБ, мы говорили о наличии вопросов, за получением ответов на которые страна собиралась двигаться дальше", - сказал он.

Пашинян добавил, что один из руководителей ОДКБ недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджана. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА, добавив в то же время, что Армения вынуждена будет пока сохранить свое членоство в Евразийском экономическом союзе и в СНГ. Премьер-министр подчеркнул, что не будет посещать Беларусь до тех пор, пока там президентствует Александр Лукашенко. Не будет посещать эту страну и ни один государственный чиновник Армении. Премьер не исключил изменения позиции Еревана в отношении Минска в том случае, если президент Беларуси принесет такие извинения армянскому народу, которые для народа будут приемлемыми.