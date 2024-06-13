Четверг, 13 Июня 2024 13:26

АрмИнфо.В Ереване 11-12 июня состоялось пятое заседание Комитета партнерства РА-ЕС в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), на котором обсуждались вопросы реализации CEPA и двустороннего сотрудничества Армения-Евросоюз.

Как сообщает перс-служба МИД РА, Армения и ЕС подчеркнули динамичный курс развития партнерства. Стороны договорились активизировать усилия по реализации CEPA и решения социально-экономических задач и раскрыть весь потенциал. ЕС приветствовал достижения Армении, соответствующие универсальным ценностям, и ее неизменную приверженность осуществлению реформ.

Стороны коснулись продолжающихся переговоров по новой повестке партнерства РА-ЕС, ставя амбициозные цели во всех сферах сотрудничества, финансовая поддержка которых будет обеспечена за счет средств программы "Устойчивость и рост" в размере 270 миллионов евро на 2024-2027 годы запланировано. Программа планирует оказать поддержку стратегическим инвестициям, особенно в транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуру, обеспечивая инвестиции в развитие бизнес-сектора для создания рабочих мест и экономического роста. Стороны приветствовали позитивный прогресс в реализации Экономическо-инвестиционного плана, в рамках которого уже собраны инвестиционные средства в размере 600 миллионов евро.

Комитет партнерства рассмотрел события в сферах верховенства закона, реформы правосудия, правоохранительной деятельности, борьбы с коррупцией и защиты прав человека. ЕС высоко оценил достигнутый прогресс, включая подписание международного соглашения о сотрудничестве с агентством Евроюст и укрепление управленческого потенциала в области миграции в рамках подготовки к возможному запуску диалога по визовой либерализации.

ЕС приветствовал прогресс в повышении независимости судебной власти и укреплении механизмов борьбы с коррупцией и иммунитета, подчеркнув при этом важность продолжения реформ, повышения эффективности судебной системы, а также подотчетности правоохранительных органов.

ЕС подчеркнул необходимость приложить дополнительные усилия для устранения дискриминации по любому признаку. Армения и ЕС подчеркнули важность активного участия гражданского общества во всех сферах. ЕС призвал Армению продолжать обеспечивать участие гражданского общества в общественных обсуждениях законодательных предложений.

Стороны коснулись вовлеченности насильственно перемещенного армянского населения после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года, а также поддержки ЕС в вопросах жилья и занятости.

Комитет партнерства также рассмотрел прогресс в области транспорта, энергетики, окружающей среды, борьбы с изменением климата и управления рисками стихийных бедствий. Армения и ЕС обсудили вопросы, связанные с продвижением взаимосвязанности, укреплением энергетической безопасности и энергетической трансформацией в Армении, в том числе путем содействия участию Армении в проекте "Кавказская электросеть" и инициативе "Черноморский подводный электрический кабель". Армянская сторона подчеркнула необходимость продвижения других программ региональной связи. Приветствуя усилия Армении по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, ЕС также призвал Армению приложить усилия по увеличению производства возобновляемой энергии, достижению климатической нейтральности и улучшению управления водными ресурсами.

Стороны также подтвердили приверженность продолжению сотрудничества в сфере повышения физической ядерной безопасности.

ЕС призвал Армению определить приоритетность стратегических программ в различных секторах в соответствии с продолжающимися дискуссиями о приоритетах новой программы партнерства и дорожной карты для реализации программы "Устойчивость и рост".

Стороны также обсудили возможности обеспечения дорожной и воздушной безопасности, расширения географии рейсов, а также подчеркнули важность административного исполнения "Соглашения о Едином авиационном пространстве". Стороны обсудили вопросы, связанные с чрезвычайным реагированием на недавние наводнения на севере Армении и расширение сотрудничества в сфере гражданской обороны. В рамках встречи была предоставлена возможность рассмотреть сотрудничество в сфере таможенного дела и экономического развития. Стороны обязались продолжать тесное сотрудничество для предотвращения обхода соответствующих санкций ЕС. В ходе дискуссии также были подведены итоги развития сферы занятости и социальной политики. Стороны приветствовали укрепление сотрудничества в направлении обменов в сферах спорта, культуры, образования и научных исследований.

Партнеры также коснулись региональных событий, процесса нормализации армяно- азербайджанских отношений и миссии ЕС в Армении, высоко оценив ее роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. ЕС приветствовал прогресс, достигнутый в процессе демаркации, и подтвердил свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Армении, а также нерушимости границ Армении на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Стороны обсудили усиление диалога по вопросам безопасности и обороны, а также текущую заявку Армении в рамках Европейского инструмента мира.

ЕС приветствовал инициативу Армении "Перекресток мира", направленную на установление мира и нормализацию отношений в регионе, и выразил поддержку открытию региональных транспортных маршрутов, основанных на принципах суверенитета стран, национальной юрисдикции, а также равенства и взаимность.

Сопредседателями встречи выступили заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и заместитель исполнительного директора Европейской службы внешних действий для Европы и Центральной Азии Люк Девин.