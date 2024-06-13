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 Четверг, 13 Июня 2024 13:25
Александр Аванесов

СЖА решительно осуждает действия полиции против представителей прессы

СЖА решительно осуждает действия полиции против представителей прессы

АрмИнфо. Союз журналистов Армении (СЖА) решительно осуждает непропорциональные действия, примененные сотрудниками правоохранительных органов против граждан 12 июня, в том числе нападения на представителей прессы. Об этом говорится в заявлении СЖА.

Союз требует от властей немедленно выявить и привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции, ответственных за жесткое обращение с представителями СМИ.

В заявлении отмечается, что 12 июня на перекрестке столичных улиц Баграмяна и Демирчяна во время массовой акции протеста, организованной движением "Тавуш за Родину",  десятки мирных демонстрантов получили серьезные ранения в результате грубого нарушения  полицией закона,  применившей светошумовые гранаты без предварительного предупреждения, в результате чего пострадали около десятка сотрудников средств массовой информации, журналистов и операторов. "На многочисленных видео и фотографиях инцидента четко видно, что светошумовые гранаты были применены  в направлениях, где было сосредоточено большое количество операторов и журналистов, что вызывает обоснованные подозрения, что полиция действовала по указанию политических властей. Очевидно, что эти действия грубо нарушают нормы,  установленные законодательством Армении и международных конвенций по обеспечению беспрепятственной деятельности прессы, выполняющей свою профессиональную деятельность во время массовых мероприятий", - говорится в заявлении.

В частности, как отмечают его авторы, оператор News.am Вазген Етумян, по словам редактора Анаит Саргсян,  получил  легкое ранение в результате применения светошумовой  гранаты. Сейчас он находится в университетской больнице № 1 с переломом ноги и сильными  порезами.

В результате действий полиции пострадала репортер Mediahub.am Наре Геворкян. Журналистка упала на землю и несколько минут оставалась под ногами полицейских.

Пострадал и оператор "СивилНет", он также повредил ногу, вышло из строя редакционное оборудование для ведения прямой трансляции.

 

Основатель аналитического центра <Генезис Армения>, известный журналист, телекомментатор Абраам Гаспарян получил ранения в результате применения полицией грубой силы. Члены его семьи сообщили, что он был задержан и находился в отделении полиции общины Канакер-Зейтун,  после чего был доставлен в медицинское учреждение.

 

Журналистка AlphaNews Арпине Багдасарян и оператор Ованнес Акопян получили ранения в результате применения силы к демонстрантам со стороны полиции и в ходе давки. В результате действий полиции редакционная камера и другие устройства были повреждены, часть из них утеряна.

Оператор Armlur.am Овсеп Овсепян сейчас находится в больнице.

В результате действий полиции на проспекте Баграмяна пострадали журналисты и операторы телеканала ABC Media.

Журналист телеканала <PARA TV> получил удар и потерял сознание, редакционная аппаратура повреждена.

Оператор новостного сайта LIVEnews.am получил легкие ранения.

Примечательно также, что во время давки возле Национального Собрания была повреждена аппаратура журналистов и операторов, устройства для подключения к Интернету, микрофоны и камеры.

"Союз журналистов Армении решительно осуждает непропорциональные действия правоохранительных органов против граждан и требует от властей немедленно выявить и привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции, ответственных за жесткое работниками СМИ. В противном случае всю ответственность за произошедшее ляжет на политическую власть, доказав, что акт нападения на журналистов был осуществлен по ее указанию. В то же время, обращаем внимание местных и международных правозащитных организаций,  структур, занимающихся вопросами свободы слова и прессы, призывая к адекватной оценке произошедшего, руководствуясь не политической целесообразностью, а честными мотивами защиты прав журналистов", - говорится в заявлении СЖА.

Отметим, что по имеющимся данным, в результате применения спецсредств пострадали около 10 представителей СМИ, повреждена редакционная техника. В СМИ распространились кадры, свидетельствующие о целенаправленном ударе светошумовых гранат в направлении работающих на месте протестов журналистов и операторов.

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