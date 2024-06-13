Четверг, 13 Июня 2024 13:25

АрмИнфо. Союз журналистов Армении (СЖА) решительно осуждает непропорциональные действия, примененные сотрудниками правоохранительных органов против граждан 12 июня, в том числе нападения на представителей прессы. Об этом говорится в заявлении СЖА.

Союз требует от властей немедленно выявить и привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции, ответственных за жесткое обращение с представителями СМИ.

В заявлении отмечается, что 12 июня на перекрестке столичных улиц Баграмяна и Демирчяна во время массовой акции протеста, организованной движением "Тавуш за Родину", десятки мирных демонстрантов получили серьезные ранения в результате грубого нарушения полицией закона, применившей светошумовые гранаты без предварительного предупреждения, в результате чего пострадали около десятка сотрудников средств массовой информации, журналистов и операторов. "На многочисленных видео и фотографиях инцидента четко видно, что светошумовые гранаты были применены в направлениях, где было сосредоточено большое количество операторов и журналистов, что вызывает обоснованные подозрения, что полиция действовала по указанию политических властей. Очевидно, что эти действия грубо нарушают нормы, установленные законодательством Армении и международных конвенций по обеспечению беспрепятственной деятельности прессы, выполняющей свою профессиональную деятельность во время массовых мероприятий", - говорится в заявлении.

В частности, как отмечают его авторы, оператор News.am Вазген Етумян, по словам редактора Анаит Саргсян, получил легкое ранение в результате применения светошумовой гранаты. Сейчас он находится в университетской больнице № 1 с переломом ноги и сильными порезами.

В результате действий полиции пострадала репортер Mediahub.am Наре Геворкян. Журналистка упала на землю и несколько минут оставалась под ногами полицейских.

Пострадал и оператор "СивилНет", он также повредил ногу, вышло из строя редакционное оборудование для ведения прямой трансляции.

Основатель аналитического центра <Генезис Армения>, известный журналист, телекомментатор Абраам Гаспарян получил ранения в результате применения полицией грубой силы. Члены его семьи сообщили, что он был задержан и находился в отделении полиции общины Канакер-Зейтун, после чего был доставлен в медицинское учреждение.

Журналистка AlphaNews Арпине Багдасарян и оператор Ованнес Акопян получили ранения в результате применения силы к демонстрантам со стороны полиции и в ходе давки. В результате действий полиции редакционная камера и другие устройства были повреждены, часть из них утеряна.

Оператор Armlur.am Овсеп Овсепян сейчас находится в больнице.

В результате действий полиции на проспекте Баграмяна пострадали журналисты и операторы телеканала ABC Media.

Журналист телеканала <PARA TV> получил удар и потерял сознание, редакционная аппаратура повреждена.

Оператор новостного сайта LIVEnews.am получил легкие ранения.

Примечательно также, что во время давки возле Национального Собрания была повреждена аппаратура журналистов и операторов, устройства для подключения к Интернету, микрофоны и камеры.

"Союз журналистов Армении решительно осуждает непропорциональные действия правоохранительных органов против граждан и требует от властей немедленно выявить и привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции, ответственных за жесткое работниками СМИ. В противном случае всю ответственность за произошедшее ляжет на политическую власть, доказав, что акт нападения на журналистов был осуществлен по ее указанию. В то же время, обращаем внимание местных и международных правозащитных организаций, структур, занимающихся вопросами свободы слова и прессы, призывая к адекватной оценке произошедшего, руководствуясь не политической целесообразностью, а честными мотивами защиты прав журналистов", - говорится в заявлении СЖА.

Отметим, что по имеющимся данным, в результате применения спецсредств пострадали около 10 представителей СМИ, повреждена редакционная техника. В СМИ распространились кадры, свидетельствующие о целенаправленном ударе светошумовых гранат в направлении работающих на месте протестов журналистов и операторов.