Четверг, 13 Июня 2024 13:24

АрмИнфо.Участники протестного движения "Тавуш во имя Родины" по призыву его лидера, архиепископа Баграта Галастаняна, начали собираться перед зданием правительства, где должно было пройти заседание кабмина.

Отметим, что решением исполнительного органа, заседание правительства перенесено на 14 июня, поскольку 13 июня в парламенте страны должны продолжиться обсуждения по исполнению государственного бюджета РА 2023 года. На пленарном заседании НС ожидается выступление премьер-министра РА Никола Пашиняна.

В беседе с журналистами Баграт Галстанян выразил сочувствие всем пострадавшим в результате инцидента 12 июня, пожелав скорейшего выздоровления всем раненым. Он также выразил поддержку всем незаконно задержанным и арестованным. Архиепископ также выразил надежду на то, что все судебные процессы, которые пройдут в эти дни, будут справедливыми и состояние незащищенности участников движения в какой-то степени судами будут опровергнуты.

Архиепископ отметил, что накануне вечером поступило сообщение о том, что время проведения заседания правительства РА изменилось. "Мы и сейчас не знаем, будет заседание или нет. В повестке исполнительного органа из 45 вопросов 44 не обсуждаемые и лишь один вопрос подвергнется обсуждениям, что демонстрирует "демократический облик" Армении", - отметил архиепископ, добавив, что в стране нет ни правительства, ни власти, которая защищала бы интересы народа.

Лидер движения особо заметил, что примененные накануне полицией против мирных демонстрантов специальные средства были не только светошумные, но и осколочные. Все полученные гражданами ранения, принимавших накануне участие в акциях протеста, носили осколочный характер. Галстанян сообщил, что в настоящее время собираются материалы, которые должны пройти экспертизу для того, чтобы понять, какие именно применялись спецсредства. "Вчера говорилось, что эти средства были произведены в Турции. Я сейчас не могу это подтвердить, просто передаю разговор между одним из полицейских и журналистом", - сказал архиепископ.

Он отметил, что вчерашние события показали, что представители нынешней власти формируют в стране тоталитарную систему правления, чему необходимо противостоять всеми имеющимися средствами. Галстанян отметил, что поздно ночью были совершены визиты к пострадавшим, находящимся в больницах. В этой связи, лидер движения назвал ложью утверждения властей о наличии 17 пострадавших полицейских. "Всего у одного из них был порез на лице, да и то, пока неизвестно, по каким причинам>, - сказал архиепископ.