Четверг, 13 Июня 2024 13:23

АрмИнфо. Количество пострадавших в результате событий 12 июня на проспекте Баграмяна выросло до 102 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

Согласно источнику, из обратившихся в медицинские центры за помощью граждан 101 является гражданским лицом и 1 полицейский. После получения необходимой медицинской помощи 85 человек выписаны. Состояние здоровья пострадавшего с травмой запястья после операции оценивается как удовлетворительное.

Остальные 16 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь. У них травмы легкой и средней степени тяжести.

Напомним, что в ходе вчерашних столкновений у здания парламента полиция применила светошумовые гранаты. Между тем, Следственный комитет РА возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса о массовых беспорядках.