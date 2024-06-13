Четверг, 13 Июня 2024 13:07

АрмИнфо.Армения отозвала своего посла из Беларуси для консультаций. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций", - сообщила она.

Отметим, что сегодня же премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил, что больше никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко.

Свои слова он аргументировал тем, что один из руководителей стран-членов ОДКБ недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджана. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА, отметив, что Армения планирует покинуть ОДКБ.

Отметим, что 11 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет участвовать в процессе "возрождения освобожденных территорий Азербайджана" (оккупированных территорий Арцаха - ред.).

Более того, 17 мая в рамках государственного визита в Азербайджан, Лукашенко также побывал на оккупированных территориях Арцаха, где не только предложил свои услуги для "восстановления региона", но и сообщил, как обсуждал с Алиевым войну за Нагорный Карабах еще до ее начала.