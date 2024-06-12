Среда, 12 Июня 2024 20:50

АрмИнфо. Армения намерена активно сотрудничать с партнерами с целью восстановления стабильности и мира в Европе. Об этом в Берлине в ходе конференции, посвященной восстановлению Украины, заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян.

По его словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, Армения впервые участвует в конференции по восстановлению Украины. По мнению замминистра, основой сегодняшних дискуссий должны стать принципы восстановления Украины, которые были приняты в Лугано 2 года назад. При этом, прозрачные, демократические, а также устойчивые процессы восстановления являются предпосылками для обеспечения будущего украинского народа. В то же время, как подчеркнул Костанян, без мира этот процесс будет фрагментарным и неэффективным.

<Армения и наш народ на себе испытали ужасы войн и насилия. Недавно мы столкнулись с похожей ситуацией и понимаем важность мира. Мы

готовы сотрудничать со сторонами, чтобы остановить страдания невинных людей. Мир - это наша политическая вера. Мы сами искренне участвуем в мирных переговорах с намерением установить мир и стабильность в нашем регионе. Одним из основных принципов регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном является взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации. На основании этого документа не только Армения и Азербайджан, но и еще 10 бывших советских республик согласились признать бывшие административные границы межгосударственными>, - подчеркнул замминистра.