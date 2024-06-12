Среда, 12 Июня 2024 19:39

АрмИнфо.Полиция Армении вновь призывает участников акции возле здания Национального Собрания воздерживаться от противоправных действий.

В заявлении МВД, в частности, отмечается, что некоторые участники акции, проходящей на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна, бросали бутылки в полицейских, при попытке прорвать полицейскую стену отобрали полицейские каски и дубинки. <Полиция МВД вновь призывает организаторов и участников акции воздержаться от противоправных действий и не провоцировать столкновения. Любое противоправное проявление получит соответствующую уголовно-правовую оценку>, - говорится в заявлении.

Отметим, однако, что вследствие применения полицией силы и в результате образовавшейся давки при выполнении своей профессиональной деятельности пострадали журналист AlphaNews Арпине Багдасарян и оператор Ованес Акопян. Как заявил лидер протестного движения Баграт Галстанян, полиция подвергла приводу и журналиста Абраама Гаспаряна. Отметим, что после этого появилась его фотография в социальных сетях, на которой видно, что лицо журналиста полностью залито кровью. Полиция конфисковала его телефон.