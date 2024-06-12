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 Среда, 12 Июня 2024 18:59

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 4, 4/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/4, 27 на улице Молдовакан, жилые дома 4, 4/1, 6 на улице Д. Маляна, жилой дом 1 на переулке Д. Малняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 54, 56, 58, 60, 60а, 62 на улице Арташисяна, частные дома на 2-ом переулке улицы Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16:00 частные дома 1-25, 10-31 на 25-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 39, 42 на улице Туманяна, жилой дом 37 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4-44 на улице Ахбюра Сероба, частные дома 1-19 на 17-ой улице Арабкира, частные дома 1-19 на улице Рига, улицы 5, 6 в кв. “Ахтанак”, жилые дома 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/3, 36/4, 36/1 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-13:00  села Апага, Джрарат, Лусагюх;

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  села Алагяз, Лернапар, Гегарот, Цилкар, Сипан, Авшен, Дерек, Мичнатун, Меликгюх, Мирак, Рья-Таза, Джамшлу;

 

в Араратской области:

10:00-13։00  частично улицы Анрапетутяна, Ереванян, Азатамартикнери 3-10, частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис; частично села Ноякерт и Ванашен;

10:30-12:30 частично село Араксаван;

12:30-14։00  частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, Нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх; абоненты (не являющиеся жильцами) след. адресов: ул. Маркса 93, 96, ул. Атарбекяна 105, ул. Мясникяна 159 в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

14։00-15։30 частично улицы Маркса, С. Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратяна, Гая, Холецяна, Лусиняна, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:00-16։00  частично кварталы 2, “Каяран”, “Нор” в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис;

14:00-15։00 частично село Ерасх;

15:00-16։00  села Севакаван и Тиграашен;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12։30  села Гладзор, Вернашен; частично село Кармрашен;

11:00-13։30  частично улицы Арав-Аревмтян, Мурацан, Таманцинери, Геворгян, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Камо, Багдасарян, Арсенян, Баграмян, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошян, Аракелян, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; село Меграовит;

 

в Котайкской области:

10:00-16։00  частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 и садоводческая компания “Арагил” села Зовуни;

11։00 -16։00  частично микрорайоны 3, 4, 6, 7, 8 города Абовян;

11:00-17։00  частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ, МЧС в селе Зовуни;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-16:30  улицы Ереванян, Комитаса, Мравян, Ачаряна, Баграмяна, В. Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ- Армения банк”, “АКБ-Банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в городе Варденис;

 

в Тавушской области:

11։30-13։00 село Агардзин;

 

в Сюникской области:

09:30-12:00 село Катнарат;

10:00-16:00  частично квартал “Хин Ванки Тап” в городе Горис; частично село Шинуайр.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 2, 3 на переулке Д. Маляна, жилые дома 1, 3, 7 на улице Молдовакан, жилые дома 1, 1/1 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Кармир Блур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-17:00 жилой дом 36 на улице Пушкина, жилой дом 19 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 30/3 на улице Гюльбенкяна, частные дома 1-13/2 на улице А. Тиграняна, частные дома 47-92 на улице Варшавян; частные дома 5/28-108 на улице Гапанцяна, территория, принадлежащая абоненту “Айк Мхитарян”, в Джрвеж-Дзорахбюре; жилые дома 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 в 1-ом квартале Давташен, жилые дома 143, 145 на улице Бабаджанян, жилые дома 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44а на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

10:00-13:00 село Нор Кесариа;

10:00-14:00  частично село Птгунк и село Мусалер;

11:00-12:30 село Аршалуйс;

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Хнаберд, Гегадзор, Норашен, Гегадир;

 

в Котайкской области:

10:00-13։30  община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Зовуни, компания “Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни”;

11։00 -16։00  частично микрорайоны 3, 4, 6, 7, 8 в городе Абовян; село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Дзорахбюр; частично частные дома села Джрвеж; садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Докадо”, “Арцив”, “Амур Авагян”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО ‘Саранист”, “А. Авагян”, “Йан Навт”, “Оазис”, “Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард Амелиа”, “Г. Овсепян”, производственный кооператив “Гегард”, квартал “Герезманнер”, садоводческая компания “Кимиагорц”, ООО “Онира”, “Птгни Арцив-2”, абонент (не являющийся жильцом) “А. Авагян”, коньячный комбинат;

11:00-17:00  частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, улицы Паруйра Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице Вазгена Саргсяна, 1-ый тупик на улице Вазгена Саргсяна, улицы Седрака Джалаляна, А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна в общине Зовуни; частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Верин”, “Верин-2”, “Ушардзан”, “Нор”, “Аревмтян”, Ч/П “Мартирос Ханоян”, гостевой дом “Сев Кар”, собственники “А. Гукасян”, “А. Петросян”, “Г. Григорян”, “А. Арутюнян”, “А. Агабекян”, “Р. Мартикян”, “А. М. Апресян”, воинская часть, редакция ‘Етер”;

 

в Гегаркуникской области:

10։45-16։30  улицы В. Амбардзумяна, В. Саргсяна, Чаренца, Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Маквич”, станции операторов “Тим Телеком”, “Юком” в общине Варденис;

11։00–16:00  частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

11։00-17։00  кварталы “Андраник”, “Шамахян”, частично улица Горького в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

11:00-16:00  кварталы 5-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин, Латишакан в городе Ташир; села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка;

 

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Гетишен.

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