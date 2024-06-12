Среда, 12 Июня 2024 18:51

АрмИнфо.Сообщения некоторых телеграмм каналов о якобы выходе Армении из ОДКБ не соответствуют действительности. Об этом 12 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Сона Казарян.

Депутат, в частности, подняла вопрос о телеграмм канале <Военкор>, который, по словам Казарян, видимо, финансируется Кремлем, и который выступил с сообщением о выходе Армении из ОДКБ.

В ответ министр посоветовал обратиться к записям выступлений руководителей Армении, которые ничего подобного не заявляли. Глава МИД напомнил слова премьер-министра РА, ранее заявившего, что "мы сами примем решение, когда будем выходить, но обратно не вернемся", но прямо о выходе из Организации ничего не говорилось.