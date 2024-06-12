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АрмИнфо.На суверенной территории Армении, в той ее части, которая уже подвергнулась делимитации, нет каких- либо зарубежных представительств. Об этом 12
июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционной фракции <Армения> Гарника Даниеляна.
Депутат, в частности, поднял вопрос о разделении в результате делимитации и демаркации некоторых сел Тавушской области на две части, а школа села Киранц оказалась в 50 метрах от позиций вражеских сел.
В ответ премьер-министр вновь продемонстрировал карту, на которой, по его словам, представлены де-юре государственные границы страны, и один из этих участков проходит в районе села Киранц ровно там, где она обозначена на карте. <Не школой определяется территория страны, она определяется в соответствии с признанными государственными границами>, - подчеркнул глава правительства, указав при этом на место монастыря Хор Вирап, который находится всего в нескольких метрах от турецкой границы.
Отвечая на вопрос Даниеляна, за что военнослужащие получают звания генералов, если только и делают, что сдают позиции, премьер-министр подчеркнул, что эти звания присваиваются за фиксацию и защиту суверенны территорий Армении. Он также опроверг приписываемые ему слова о том, что посадка деревьев может решить проблемы с безопасностью. <Я всего лишь сказал, что чисто психологически трудно наблюдать за сопредельной территорией, на которой ранее проживали местные жители, и всего лишь предложил закрыть эту картину посадкой деревьев. Границы страны не определяются деревьями, они фиксируются на основе процесса делимитации>, - подчеркнул Пашинян, добавив, что село Киранц сегодня более безопасно, чем когда-либо.
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