Среда, 12 Июня 2024 17:49

АрмИнфо.Если бы у власти были не мы, то ситуация была бы такой же, как сейчас, за исключением того, что Республика Армения стала бы губернией. Об этом, отвечая на вопрос депутата Агаси Тавадяна, заявил в ходе правительственного часа 12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<Мы этот вопрос себе задали два года назад и получили ответ о том, что мы должны делать, чтобы подобного не допустить. Именно это сегодня мы и делаем>, - сказал глава правительства.

На вопрос Тавадяна, <кто же виноват в происходящем?>, Пашинян указал, что это те, кто в 2017 году с трибуны Парламента заявляли, что не стоит надеяться, что Азербайджан не осмелится решить вопрос Арцаха военным путем. <Виновны те, кто сформировал блок - <пузырь>, члены которого, как выяснилось, не свои договорные обязательства выполняли, а пошли с Азербайджаном планировать войну против нас>, - подчеркнул он.

Премьер заметил, что сегодня власти строят суверенное государство, основываясь на концепции реальной Армении. <Мы идем к реальной Армении, суверенной, безопасной, мирной, с делимитированными границами>, - заявил он.