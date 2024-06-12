Среда, 12 Июня 2024 17:48

АрмИнфо.До завершения независимого расследования у Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой. Об этом в интервью армянской службе радио "Свобода" заявил заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен.

"Мы заявили, что проведем независимое расследование произошедшего в сентябре 2023 года (в Нагорном Карабахе - ред.), а также после. Сейчас мы заняты этим. Ответственные международные организации имеют доступ к этим местам и могут предоставить нам необходимую информацию", - добавил чиновник.

Он призвал Ереван и Баку самим ответить на вопрос о том, есть ли необходимость в роспуске МГ ОБСЕ. О'Брайен заверил, что ни одна из сторон не обратилась к США за гарантиями.

"Какую именно роль мы можем играть или не играть, должны решать обе стороны. Мы не претендуем на роль сверхдержавы в регионе. Мы здесь для того, чтобы поддержать законное желание народов региона заключить долгосрочное мирное соглашение. На этом этапе стороны довольно хорошо разговаривают друг с другом напрямую", - резюмировал американсий чиновник.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. Согласно СК Армении. При взрыве на складе горючего погибли 218 человек, установлены личности 215 из них. Не менее 120 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном в виде ожогов. На данный момент, по данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.