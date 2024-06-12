Среда, 12 Июня 2024 17:45

АрмИнфо.Франция наложила запрет на въезд сотрудницы азербайджанского государственного агентства "Азертадж" в шенгенскую зону.

Как передает АПА, 11 июня был заблокирован въезд командированного сотрудника в шенгенскую зону для участия в семинаре в городе Бонн. "В аэропорту Кёльн/Бонн корреспонденту агентства Айгюн Гасановой сообщили, что Франция запретила ей въезд в Шенгенскую зону. С учетом того, что многократная шенгенская виза, приглашение на семинар и другие документы были в порядке, официальные структуры Германии решили расследовать этот вопрос.

В результате действий Франции в отношении представителя СМИ корреспондент была задержана в аэропорту на несколько часов, однако после того, как в ситуацию вмешались посольство Азербайджана в Германии и Секретариат РКИК ООН, а официальные органы Германии убедились в необоснованности запроса Франции, корреспонденту агентства разрешили въезд в страну", - сообщает издание.