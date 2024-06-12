Среда, 12 Июня 2024 17:44

АрмИнфо.Для властей Армении красной линией в вопросе уступок является территория страны площадью в 29 743 кв км. Об этом 12 в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Мгера Саакяна о том, где окончательная черта уступок Баку со стороны Еревана.

По словам Пашиняна, его личной ошибкой было то, что он не пришел в парламент и в закрытом режиме не предложил решение вопроса Нагорного Карабаха в составе Азербайджана в качестве автономного образования и с совместным управлением. <Но тогда ни мой язык не повернулся бы такое сказать, да и сейчас я сам себя не могут в этом убедить. Если бы тогда смог бы убедить себя, убедил бы и вас, и это моя самая главная ошибка и самый крупный провал>, - сказал премьер-министр РА, добавив, что государственный деятель должен был понимать, что обязан был взять развитие событий на себя. Исходя из складывающейся ситуации, уступки продолжились и в дальнейшем, потому что, как выразился Пашинян, если он лично не возьмет на себя ответственность, никто эту ответственность на себя не возьмет.