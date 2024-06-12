Среда, 12 Июня 2024 17:35

АрмИнфо. Наращивание конструктивного, плодотворного сотрудничества с единомышленниками, партнерами и друзьями на постсоветском пространстве является безусловным приоритетом российской внешней политики. Об этом 12 июня в Ереване на международном круглом столе "Внешнеполитические приоритеты России и Армении на постсоветском пространстве: СНГ, ЕАЭС и ОДКБ", организованном аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ), заявил советник-посланник посольства России в Армении Максим Селезнев.

Он добавил, что Россия в рамках имеющихся интеграционных проектов продвигает созидательную и устремленную в будущее политику. Дипломат заметил, что Россия дорожит отношениями со своими партнерами, и исходит из того, что они являются суверенными государствами, которые самостоятельно определяют свою внешнюю политику, ставя во главу угла интересы собственного народа, при этом с уважением относясь к интересам других народов и государств.

Касаясь взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, дипломат обратил внимание, что экономические показатели в рамках ЕАЭС указывают на то, что вектор 10 лет назад был выбран правильный: с 2015 по 2023 годы ВВП ЕАЭС с 1,6 трлн. долларов до 2,4 трлн. долларов. "Одним из главных выгодоприобретателей этих изменений является Армения", - обратил внимание Селезнев, добавим, что сотрудничество в рамках ЕАЭС выгодно всем ее участникам.

Говоря о сотрудничества в рамках СНГ, российский дипломат отметил, что здесь картина не очень радужная.

"Я не могу сказать о тех же положительных моментах взаимодействия в рамках Содружества, как в случае ЕАЭС. Мы не можем не замечать понижения уровня представленности или отсутствия армянских представителей на мероприятиях в рамках СНГ. В 2023 году премьер-министр Армении впервые не посетил осеннее заседание глав государств СНГ", - отметил он.

Селезнев также сообщил, что договор об учреждении международных организаций по русскому языку, который входил в пакет принятых на саммите решений, армянской стороной не подписан до сих пор.

"Касаясь ОДКБ, хотел бы сказать, что несмотря на критику, звучащую из Еревана в адрес Организации, хотел бы отметить, что Россия убеждена, что полноценное участие Армении в работах ОДКБ отвечает, прежде всего, интересам армянского народа служит фактором поддержания мира и стабильности в регионе ", - отметил Селезнев.

Дипломат также обратил внимание, что членство Армении в ОДКБ и связи с Россией в военной и военно-технической области стали ключевыми факторами поступательного развития независимой Армении в последние десятилетия.

"Многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, могли быть минимизированы, если бы в 2022 году Ереван согласился на предложение реализовать комплекс мер по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном по линии ОДКБ. Меры включают в себя и военно-техническую помощь, и направление мониторинговой миссии, и содействие армянским погранвойскам. К сожалению, выбор пал на гражданскую миссию ЕС, которая не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведанных о России и Иране", - добавил Селезнев.

"Мы реально заинтересованы в том, чтобы у наших соседей на Южном Кавказе установился прочный и долгосрочный мир. При этом цели Запада, где сейчас армянское руководство ведет активный поиск партнеров по безопасности, носят в корне противоречивый характер. Одна из задач Запада - подрыв процессов интеграции в Евразии, наши интеграционные процессы ему как кость в горле.

Ради достижения своих целей США и их союзники готовы на любые шаги вплоть до дестабилизации внутриполитической и социально-экономической ситуации у наших границ. Основные интересы Запада заключаются в одиозном тезисе о стратегическом поражении России, но этого не будет", - резюмировал представитель посольства РФ.