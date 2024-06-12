Среда, 12 Июня 2024 17:10

АрмИнфо. Директор ГНКО "Гуманитарное разминирование и экспертный центр" Армении Вагинак Саркисян и президент Ассоциации безопасности людей, имущества и окружающей среды Французской Республики Бернар Жаннен подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между двумя странами в сфере гуманитарной противоминной деятельности.

Как сообщает пресс-служба структуры, Вагинак Саркисян высоко оценил установление сотрудничества между Арменией и Францией в сфере гуманитарной противоминной деятельности, отметил важность дальнейшего сотрудничества.

"Мы придаем важность обмену опытом и реализации партнерских программ, которые будут служить главной цели гуманитарной сферы, то есть создавать возможность людям жить безопасно и более свободно", - добавил он.

В своем выступлении президент Ассоциации по безопасности людей, собственности и окружающей среды Франции также подчеркнул важность сотрудничества с ГНКО в сфере гуманитарной противоминной защиты.